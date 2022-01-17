Две недели избивали, а тело затем закатали в бетон: подробности зверского убийства 11-летнего мальчика под Мелитополем

В конце прошлого лета ребенка насильно посадили в авто и вывезли в другой населенный пункт

В Запорожье на съемной квартире задержали двух ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения, обоснованно подозреваемых к похищению и убийству 11-летнего воспитанника Терпеньевской школы-интерната Максима Самофалова. Подросток считался пропавшим без вести с 29 августа 2021 года и только накануне его тело было найдено в подвале сельского дома. Об этом вечером понедельника, 17 января, сообщил отдел коммуникации Нацполиции в Запорожской области.

Совместными действия сотрудников угрозыска, следователей и бойцов спецподразделения "КОРД" злоумышленников удалось задержать.

Злоумышленники скрывались в Запорожье

По данным запорожской прокуратуры, в августе 2021 года двое мужчин 25 и 45 лет похитили 11-летнего мальчика. Его насильно посадили в автомобиль и отвезли в домовладение, расположенное в селе Радивоновка Мелитопольского района. В течение двух недель подростка избивали и удерживали в подвале. Полученные травмы и стали причиной смерти ребенка, после чего его тело спрятали в том же подвале, залив бетоном.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений в ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 и ч.3 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" УК Украины. Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения второму.

Удивительную информацию обнародовал Телеграм-канал "Гнилая черешня". По имеющимся у канала источникам, один из подозреваемых в убийстве – житель Акимовки, некий Геннадий В., имеющий солидный и разнообразный криминальный стаж.

Местные паблики слили имя одного из подозреваемых в жестоком убийстве

По данным паблика, он уже был судим за вымогательство, похищение людей, незаконный оборот оружия и покушение на изнасилование и имеет прозвище "Череп". А ранее он даже входил в числе соучредителей благотворительного фонда "Демократическая Акимовка".

Отметим, что ранее появилась информация о матери погибшего Максима Самофалова. Местные жители в соцсетях утверждают, что у нее якобы появился новый сожитель и судьбой ребенка до момента исчезновения она особо не интересовалась. Впрочем, ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока нельзя. Местны говорят, что неоднократно видели ребенка на улицах родной деревни по ночам. Почему он в позднее время не был дома — вопрос. Как бы то ни было, ребенка не вернуть. Что стало причиной столь зверского убийства 11-летнего мальчика — выяснят следователи.

Как сообщал "Телеграф", летом 2020 года в Киеве пьяный мужчина по неизвестной причине убил 6-летнюю дочь своей знакомой. В конце 2021 года суд поставил точку в этом деле, посадив убийцу за решетку на 15 лет.

Не менее зверская история произошла накануне Нового года в Черкасской области — там мужчина на глазах у двоих детей зарезал их мать, которая была его сожительницей.