Два тижні били, а тіло потім закатали в бетон: подробиці звірячого вбивства 11-річного хлопчика під Мелітополем

Наприкінці минулого літа дитину силою посадили в авто та вивезли до іншого населеного пункту.

У Запоріжжі на орендованій квартирі затримали двох раніше судимих чоловіків 1976 та 1996 років народження, обґрунтовано підозрюваних у викраденні та вбивстві 11-річного вихованця Терпенівської школи-інтернату Максима Самофалова. Підліток вважався зниклим безвісти з 29 серпня 2021 року і тільки напередодні його тіло було знайдено в підвалі сільського будинку. Про це увечері понеділка, 17 січня, повідомив відділ комунікації Нацполіції у Запорізькій області.

Спільними діями співробітників карного розшуку, слідчих та бійців спецпідрозділу "КОРД" зловмисників вдалося затримати.

Зловмисники переховувалися у Запоріжжі

За даними запорізької прокуратури, у серпні 2021 року двоє чоловіків 25 та 45 років викрали 11-річного хлопчика. Його силою посадили в автомобіль та відвезли у домоволодіння, розташоване у селі Радівонівка Мелітопольського району. Впродовж двох тижнів підлітка били та утримували у підвалі. Отримані травми й спричинили смерть дитини, після чого її тіло заховали в тому ж підвалі, заливши бетоном.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень у ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 та ч.3 ст.146 "Незаконне позбавлення волі чи викрадення людини" КК України. Одному з підозрюваних вже обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу другому.

Дивну інформацію оприлюднив Телеграм-канал "Гнила черешня". За наявними у каналу джерелами, один із підозрюваних у вбивстві – мешканець Якимівки Геннадій В., який має солідний та різноманітний кримінальний стаж.

Місцеві паблики злили ім’я одного з підозрюваних у жорстокому вбивстві

За даними пабліку, він уже був судимий за вимагання, викрадення людей, незаконний обіг зброї та замах на зґвалтування. Нібито має прізвисько "Череп". Раніше він навіть входив до числа співзасновників благодійного фонду "Демократична Якимівка".

Зазначимо, що раніше з’явилася інформація про матір загиблого Максима Самофалова. Місцеві жителі у соцмережах стверджують, що у неї нібито з’явився новий співмешканець і долею дитини до моменту зникнення вона особливо не цікавилася. Втім, ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію поки що не можна. Місцеві кажуть, що неодноразово бачили дитину на вулицях рідного села ночами. Чому він у такий пізній час не був удома — питання. Хай там як, дитину не повернути. Що спричинило таке звіряче вбивство 11-річного хлопчика — з’ясують слідчі.

Як повідомляв "Телеграф", влітку 2020 року у Києві п’яний чоловік із невідомої причини вбив 6-річну доньку своєї знайомої. Наприкінці 2021 року суд поставив крапку у цій справі, посадивши вбивцю за ґрати на 15 років.

Не менш дика історія сталася напередодні Нового року на Черкащині — там чоловік на очах у двох дітей зарізав їхню матір, яка була його співмешканкою.