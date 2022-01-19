Жінку шукали з вересня: убивці 11-річного хлопчика під Мелітополем зізналися у новому злочині

48-річну Ірину Сучкову як безвісти зниклу шукали з вересня минулого року

Шоковані не лише жителі смт Якимівка та навколишніх сіл Мелітопольського району Запорізької області: одразу слідом за виявленим тілом 11-річного учня школи-інтернату Максима Самофалова та затриманням підозрюваних у вбивстві стало відомо про трагічну долю його землячки – Ірини Сучкової. 48-річну жінку із села Новоданилівка поліція та волонтери розшукували з кінця вересня. І ось під час досудового розслідування один із підозрюваних у вбивстві дитини зізнався в тому, що вони з подільником розправилися і з нею.

Ірина Сучкова зникла наприкінці вересня

Інформацію про це розмістив відділ комунікації Нацполіції у Запорізькій області.

Спочатку було затримано двох раніше судимих чоловіків, причетних до незаконного позбавлення волі та умисного вбивства неповнолітнього хлопця. Наслідком розпочато розслідування кримінальних проваджень за ознаками особливо тяжких злочинів, визначених у п.2, 3, 12 ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі чи викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Злочинці сховали тіло у річці

"Під час слідчих дій встановлено, що затримані чоловіки 24 вересня 2021 року на ґрунті виниклих неприязних стосунків викрали 48-річну жінку і завдали їй смертельних травм. Одяг та особисті речі жертви спалили, а тіло кинули в річку Тащенак. Тіло жительки Мелітопольського району, яку розшукували як безвісти зниклу, виявили у вказаному злочинцями місці".

Тіло знайшли там, де вказав підозрюваний у злочині

"Тіло жінки витягли з водойми між селами Радівонівка та Мирне та направили на проведення експертизи", — розповів заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП у Запорізькій області Дмитро Аніщенко.

За цим фактом відкрито ще два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування кримінальних проваджень триває.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Житомирщині знайшли повішеною зниклу безвісти мешканку Бердичева Тетяну Холодну.