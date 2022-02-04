Погода резко ухудшится: синоптик предупредила украинцев

На украинские области двигают сразу три мощных циклона

Синоптик предупреждает об ухудшении погодных условий в виде сильного мокрого снега и усилении ветра. Уже завтра погода будет неблагоприятной для подавляющего большинства украинских регионов.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила главный народный синоптик Украины Наталья Диденко.

По словам синоптика, в субботу, 5 февраля, с северо-запада Европы в Украину придут аж три атмосферных фронта, которые принесут шквальный ветер и большое количество осадков.

Карта распространения воздушных масс

Первыми пострадавшими от непогоды будут жители западных и северных областей Украины. Затем, ближе к обеду, влажные циклоны коснутся центра. Жителям северо-восточных и юго-западных регионов следует ожидать ухудшения погодных условий в виде порывистого, а кое-где и штормового ветра, вечером.

Карта, прогноз погоды на субботу

Также Диденко добавила, что переход в южные направления принесет в страну потепление.

В ночь с пятницы на субботу в Украине ожидается морозная погода от -2 до -9 градусов в ночные часы, при этом на севере будет прохладнее — до -12 градусов. В западных и южных областях температурные столбики будут удерживаться ближе нулевых отметок.

Уже днем в субботу синоптик обещает приход потепления, морозная погода будет держаться только на востоке страны.

На севере 4 февраля -4 днем. Чуть теплее в центре – от -2 до +3 градусов.

В восточной части днем будет до 6 градусов мороза на протяжении всех суток.

Жителям южных областей в субботу синоптики обещают более теплую погоду. Там температурные столбики днем будут подниматься до 5 градусов тепла, однако ночью будут падать до -5.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, ранней весной украинцам ожидать не стоит и подробнее рассказал, когда же все-таки ожидать прихода настоящего весеннего тепла.