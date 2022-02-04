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Погода різко погіршиться: синоптик попередила українців

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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В Україні завтра зміниться погода Новина оновлена 04 лютого 2022, 16:49
В Україні завтра зміниться погода

На українські області сунуть одразу три потужні циклони

Синоптик попереджає про погіршення погодних умов у вигляді сильного мокрого снігу та посилення вітру. Вже завтра погода буде несприятливими для переважної більшості українських регіонів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила головний народний синоптик України Наталка Діденко.

За словами синоптика, у суботу, 5 лютого, з північного заходу Європи в Україну прийдуть аж три атмосферні фронти, які принесуть шквальний вітер та велику кількість опадів.

Карта поширення повітряних мас
Карта поширення повітряних мас

Першими, хто постраждає від негоди, будуть жителі західних та північних областей України. Опісля, ближче до обіду, вологі циклони зачеплять центр. Жителям північно-східних та південно-західних регіонів варто очікувати на погіршення погодних умов у вигляді поривчастого, а подекуди й штормового вітру, увечері.

Карта, прогноз погоди на суботу
Карта, прогноз погоди на суботу

Також Діденко додала, що перехід до південних напрямків принесе в країну потепління.

У ніч з п'ятниці на суботу в Україні очікується ще морозна погода від 2 до 9 градусів морозу в нічні години, при цьому на півночі буде прохолодніше — до -12 градусів. У західних та південних областях температурні стовпчики утримуватимуться ближче нульових позначок.

Вже удень в суботу синоптик обіцяє прихід потепління, морозна погода триматиметься лише на сході країні.

На півночі 4 лютого до -4 вдень. Трохи тепліше в центрі — від -2 до +3 градусів.

У східній частині вдень буде до 6 градусів морозу упродовж всієї доби.

Жителям південних областей в суботу синоптики обіцяють значно теплішу погоду. Там температурні стовпчики вдень підніматимуться до 5 градусів тепла, проте вночі падатимуть до -5.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, ранньої весни українцям очікувати не варто та детальніше розповів, коли ж все-таки очікувати на прихід справжнього весняного тепла.

Теги:
#Погода #Прогноз #Наталія Діденко #Синоптик
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