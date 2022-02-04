Сніг та раптовий температурний стрибок: якою буде погода в Україні у вихідні

Синоптики попереджають про сніг та потепління

У ніч з п'ятниці на суботу в Україну знову повернеться похолодання. Стовпчики термометрів подекуди опустяться нижче 10 градусів морозу, в більшості регіонів сніжитиме. На неділю обіцяють посилення вітру.

Згідно з інформацією, яку надав український гідрометцентр, у суботу, 5 лютого на снігові опади варто очікувати жителям північних, західних та центральних областей. На Закарпатті синоптики прогнозують незначний мокрий сніг, який змінюватиметься дощем та плюсову температуру до 4 градусів.

У північній частині країни буде морозно — до -4 вдень, і аж до -10 градусів у нічні години. Трохи тепліше в центрі — від -2 до +3 градусів.

На сході вдень буде до 6 градусів морозу упродовж всіє доби.

Жителям південних областей в суботу синоптики обіцяють значно теплішу погоду. Там температурні стовпчики вдень підніматимуться до 5 градусів тепла, проте вночі падатимуть до -5.

Погода в суботу

У неділю, 6 лютого, жителям Закарпаття посміхатиметься сонечко. Дощ зі снігом переміститься на північ країни та частково зачепить центральні регіони.

Подібні погодні умови варто очікувати й жителям Запорізької області та кримського півострова.

У Дніпрі в цей день також сніжитиме. Мокрий сніг очікується й на сході України.

На півночі в неділю мороз трошки послабне і температурні показники піднімуть до +3 на Житомирщині та Київщині.

Приблизно такі ж температурні позначки утримуватимуться на градусниках жителів центру.

Трохи тепліше, до +4, буде на заході країни і на градус холодніше, до +2, у східних областях.

На Одещині та Миколаївщині 6 лютого очікується до 5 градусів з плюсовою позначкою.

На Закарпатті та у Криму до 1 градусу тепла вдень, вночі — нуль.

Погода у неділю

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