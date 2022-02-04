Снег и внезапный температурный скачок: какой будет погода в Украине в выходные

Синоптики предупреждают о снеге и потеплении

В ночь с пятницы на субботу в Украину снова вернется похолодание. Столбики термометров кое-где опустятся ниже 10 градусов мороза, в большинстве регионов будут снижаться. В воскресенье обещают усиление ветра.

Согласно информации, которую предоставил украинский гидрометцентр, в субботу, 5 февраля снеговые осадки следует ожидать жителям северных, западных и центральных областей. В Закарпатье синоптики прогнозируют незначительный мокрый снег, который будет сменяться дождем, и плюсовую температуру до 4 градусов.

В северной части страны будет морозно — до -4 днем и до -10 градусов в ночные часы. Чуть теплее в центре – от -2 до +3 градусов.

На востоке днем будет до 6 градусов мороза на протяжении всех суток.

Жителям южных областей в субботу синоптики обещают более теплую погоду. Там температурные столбики днем будут подниматься до 5 градусов тепла, однако ночью будут падать до -5.

Погода в субботу

В воскресенье, 6 февраля, жителям Закарпатья будет улыбаться солнышко. Дождь со снегом переместится на север страны и частично заденет центральные регионы.

Подобных погодных условий следует ожидать и жителям Запорожской области и крымского полуострова.

В Днепре в этот день будет снег. Мокрый снег ожидается и на востоке Украины.

На севере в воскресенье мороз немного ослабнет и температурные показатели поднимут до +3 в Житомирской и Киевской областях.

Приблизительно такие же температурные отметки будут удерживаться на градусниках жителей центра.

Несколько теплее, до +4, будет на западе страны и на градус холоднее, до +2, в восточных областях.

В Одесской и Николаевской областях 6 февраля ожидается до 5 градусов с плюсовой отметкой.

В Закарпатье и в Крыму до 1 градуса тепла днем, ночью — ноль.

Погода в воскресенье

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