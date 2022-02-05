Укр

На Донбассе уничтожен блиндаж боевиков (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Кадр из видео поражения блиндажа боевиков Новость обновлена 05 февраля 2022, 15:40
Кадр из видео поражения блиндажа боевиков

Пользователи шутят о взрыве "газового баллона".

В сети показали видео поражения блиндажа оккупантов на Донбассе.

Кадрами с места поделился телеграм-канала "Оперативный ВСУ".

"В очередном блиндаже российских оккупантов взорвался "газовый баллон". Информация по потере орков уточняется", — говорится в подписи к видео.

Там не указали, когда и где именно были сделаны кадры, и какое оружие было применено против укрепления.

В сети тем временем начали шутить о необходимости соблюдать технику безопасности.

Как сообщалось ранее, 2 февраля на позиции ВСУ пришел сдаваться снайпер террористов "ДНР". Он рассказал, что до 2016 года он сидел в тюрьме в Красном Луче, но затем ему предложили выйти на свободу при условии вступления в ряды боевиков. Сдаться ВСУ его подтолкнул повсеместный бардак на оккупированной территории, кроме того он рассказал, что в Харькове у него осталась дочь.

Напомним, 5 февраля боевики сбросили взрывные устройства с беспилотника на село Павлополь в Донецкой области. В результате этого повреждения получили жилой дом и местная школа.

Теги:
#Донбасс #ОРДЛО #ВСУ
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