На Донбассе уничтожен блиндаж боевиков (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 40
Пользователи шутят о взрыве "газового баллона".
В сети показали видео поражения блиндажа оккупантов на Донбассе.
Кадрами с места поделился телеграм-канала "Оперативный ВСУ".
"В очередном блиндаже российских оккупантов взорвался "газовый баллон". Информация по потере орков уточняется", — говорится в подписи к видео.
Там не указали, когда и где именно были сделаны кадры, и какое оружие было применено против укрепления.
В сети тем временем начали шутить о необходимости соблюдать технику безопасности.
Как сообщалось ранее, 2 февраля на позиции ВСУ пришел сдаваться снайпер террористов "ДНР". Он рассказал, что до 2016 года он сидел в тюрьме в Красном Луче, но затем ему предложили выйти на свободу при условии вступления в ряды боевиков. Сдаться ВСУ его подтолкнул повсеместный бардак на оккупированной территории, кроме того он рассказал, что в Харькове у него осталась дочь.
Напомним, 5 февраля боевики сбросили взрывные устройства с беспилотника на село Павлополь в Донецкой области. В результате этого повреждения получили жилой дом и местная школа.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-