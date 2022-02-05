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На Донбасі знищено бліндаж бойовиків (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кадр із відео поразки бліндажу бойовиків Новина оновлена 05 лютого 2022, 15:40
Кадр із відео поразки бліндажу бойовиків

Користувачі жартують про вибух "газового балона".

У мережі показали відео поразки бліндажу окупантів на Донеччині.

Кадрами з місця поділився телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ".

"У черговому бліндажі російських окупантів вибухнув "газовий балон". Інформація щодо втрати орків уточнюється", — йдеться у підписі до відео.

Там не вказали, коли та де саме було зроблено кадри, і яку зброю було застосовано проти фортифікації.

У мережі тим часом почали жартувати про необхідність дотримуватися техніки безпеки.

Як повідомлялося раніше, 2 лютого на позиції ЗСУ прийшов здаватися снайпер терористів "ДНР". Він розповів, що до 2016 року він сидів у в’язниці у Красному Лучі, але потім йому запропонували вийти на волю за умови вступу до лав бойовиків. Здатись ВСУ його підштовхнув повсюдний бардак на окупованій території, крім того, він розповів, що в Харкові у нього залишилася дочка.

Нагадаємо, 5 лютого бойовики скинули вибухові пристрої з безпілотника на село Павлопіль у Донецькій області. Внаслідок цього пошкодження отримали житловий будинок та місцева школа.

Теги:
#Донбас #ОРДЛО #ЗСУ
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