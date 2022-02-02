На українські позиції на Донбасі самостійно прийшов снайпер "ДНР": відео

У чоловіка, який здався в полон, у Харкові живе дочка

Українським військовослужбовцям біля лінії розмежування на Донеччині добровільно здався в полон снайпер терористичної організації "ДНР". За словами чоловіка, йому набридло воювати і "дивитися на бардак" на окупованій території.

Подробиці повідомили у Telegram-каналі "Піковий Туз".

Чоловік прийшов до українських позицій у вівторок, 1 лютого. Як виявилося, його звуть Олександр Передирій, він "служив" у 6-му окремому мотострілецькому полку ім. Платова 1 АК РФ. Мав посаду снайпера, хоча раніше подібної професії навчений не був. У Харкові у нього проживає донька.

До 2016 року чоловік був арештантом у в’язниці Красного Луча. Потім йому запропонували вийти на позиції проти української армії, і він погодився.

"У мене вибору не було", — говорить він.

Допит військовополоненого снайпера

Військовополонений розповів, що втомився воювати та спостерігати за бардаком, який відбувається у "побудованих республіках". Також він зізнався, що начальники на окупованих територіях часто б’ють особовий склад і взагалі погано ставляться до рядових військових.

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Крім того, снайпер, який здався, також розповів, що частину зарплат в "армії" ОРДЛО змушують здавати в "общак" — невідомо, на які потреби. Службовців залякують іноземною зброєю типу Javelin або Bayraktar.

Документів, до речі, снайпер при собі не мав. За його словами, їх у них вилучають командири.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як деякі з бойовиків "ДНР" проговорили про свою несамостійність та залежність від Російської Федерації. Це сталося після того, як Україна почала одержувати від західних партнерів нові постачання зброї для оборони у разі нападу Росії.

Також ми писали, як українським військовим професіоналам вдається ліквідувати російських снайперів біля лінії розмежування на Донбасі.