На украинские позиции на Донбассе сам пришел снайпер "ДНР": видео

У сдавшегося в плен мужчины в Харькове живет дочь

Украинским военнослужащим у линии разграничения на Донбассе добровольно сдался в плен снайпер террористической организации "ДНР". По словам мужчины, ему надоело воевать и "смотреть на бардак" на оккупированной территории.

Подробности сообщили в Telegram-канале "Пиковый Туз".

Мужчина пришел к украинским позициям во вторник, 1 февраля. Как оказалось, его зовут Александр Передирий, он "служил" в 6-м отдельном мотострелковом полку им. Платова 1 АК РФ. Имел должность снайпера, хотя ранее подобной профессии обучен не был. В Харькове у него сейчас проживает дочь.

До 2016 года был арестантом в тюрьме Красного Луча. Затем ему предложили выйти на позиции против украинской армии, и он согласился.

"У меня выбора не было", — говорит мужчина.

Допрос военнопленного снайпера

Военнопленный рассказал, что устал воевать и наблюдать за бардаком, который происходит в "построенных республиках". Также он признался, что вышестоящие начальники на оккупированных территориях часто избивают личный состав и вообще плохо относятся к рядовым военным.

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Помимо прочего, сдавшийся снайпер также рассказал, что часть зарплат в "армии" ОРДЛО заставляют сдавать в "общак" — неизвестно, на какие потребности. Служащих же запугивают иностранным оружием типа Javelin или Bayraktar.

Документов, к слову, снайпер при себе не имел. По его словам, их у них изымают командиры.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как некоторые из боевиков "ДНР" проговорились о своей несамостоятельности и зависимости от Российской Федерации. Это произошло после того, как Украина начала получать от западных партнеров новые поставки оружия для обороны в случае нападения России.

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