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Взяли хитрістю: як українські профі ліквідували російських снайперів на Донбасі (мапа)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Снайпери ЗСУ Новина оновлена 25 січня 2022, 22:55
Снайпери ЗСУ

Українські снайпери переважно працюють на відстані близько кілометра.

Проти снайперів бойовиків, які обстрілюють позиції українських військових, найефективніше застосовувати міномети. Основне завдання снайперів — виявити позиції, з яких можуть вести обстріли та ліквідувати пріоритетні цілі. Для спостереження використовують систему "камера-екран", в Україні замість спеціальних комплексів для цього часто прилаштовують звичайні предмети, наприклад, фотоапарати, а вночі — тепловізійний бінокуляр.

Про це розповів виданню Тexty інструктор із підготовки снайперів фонду "Повернися живим" Руслан Шпакович.

За його словами, при виявленні потенційної цілі — на позиції прямують один або два снайпери та ведеться відеофіксація. У середньому снайпери стріляють на відстань близько кілометра, хоча результат показували і на відстані вдвічі більше. У роботі снайпера є певна частка везіння, адже навіть незначний вітер впливає на траєкторію пострілу.

Шпакович розповів, що 90% українських підготовлених снайперів забезпечені зброєю, але її закуплено волонтерами. В українських військових деяким секретам навчаються навіть американські. Наприклад, використовувати глушник, щоб гасити спалах від пострілу.

Снайперська дуель

Один із епізодів протистояння українського та російського снайпера на лінії розмежування на Донбасі Шпакович описав детальніше. Він зазначив, що росіяни були озброєні британськими гвинтівками Accuracy (на постачання такого озброєння до РФ зараз накладено санкції).

Облаштували вони позицію у занедбаній будівлі навпроти позиції українських військ. Коли українські снайпери намагалися їх вицілити, їх помітили, попри спроби закритися від тепловізорів.

Тоді українські військові пішли на хитрість — вони обладнали позицію лівіше, там де російські та наші війська розділяли пагорби. Вони встановили рушницю на триногу, а спостереження вели з іншого місця.

Схема роботи снайперів
Схема роботи снайперів

На відео бою видно покинуту будівлю, де снайперів, на перший погляд, не видно. Тільки маленька точка світла видала спостережну камеру. Коли побачили щось схоже на дуло гвинтівки, українські снайпери відкрили вогонь — куля досягла мети.

Раніше "Телеграф" писав про постраждалих військових внаслідок обстрілу на Донбасі — двох поранено.

Теги:
#Донбас #Снайпери #ЗСУ
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