Боевики на Донбассе захотели свой аналог YouTube: в сети смеются

Пользователи сети уже начали шутить на эту тему.

После блокировки видеохостингом YouTube каналом боевиков так называемых "ЛДНР", их главари задумались над тем, чтобы запустить свой аналог платформы.

Об этом рассказал проректор ДонНТУ Алексей Бирюков, а его заявления разлетелись по телеграм-каналам.

По его словам, это "чрезвычайно масштабный проект", который требует значительных усилий и системной работы специалистов.

"Если стоит задача заниматься и решить эту задачу, то ее можно решить", — сказал он.

В сети подобные заявления восприняли с юмором.

Напомним, об удалении каналов боевиков в YouTube стало известно в пятницу, 4 февраля. Кроме того видеохостинг закрыл также каналы "Первый независимый" и UkrLive, связанные с главой ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Компания не стала объяснять с чем связано их решение, но стоит напомнить, что и Медведчук и главари боевиков находятся в списке санкций СНБО.

Как сообщалось ранее, "Ютуб" серьезно взялся за некачественный детский контент и трансляции, которые показывают неприлежное поведение и начал удалять их со своей платформы.