Бойовики на Донбасі захотіли свій аналог YouTube: у мережі сміються

Користувачі мережі вже почали жартувати з цієї теми.

Після блокування відеохостингом YouTube каналом бойовиків так званих "ЛДНР", їхні ватажки задумалися над тим, щоб запустити свій аналог платформи.

Про це розповів проректор ДонНТУ Олексій Бірюков, а його заяви розлетілися по телеграм-каналах.

За його словами, це "надзвичайно масштабний проєкт", який потребує значних зусиль та системної роботи фахівців.

"Якщо стоїть завдання займатися і вирішити це завдання, то його можна вирішити", — сказав він.

У мережі такі заяви сприйняли з гумором.

Нагадаємо, про видалення каналів бойовиків у YouTube стало відомо у п’ятницю, 4 лютого. Крім того, відеохостинг закрив також канали "Перший незалежний" та UkrLive, пов’язані з головою ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Компанія не стала пояснювати, з чим пов’язане їхнє рішення, але варто нагадати, що і Медведчук, і ватажки бойовиків перебувають у списку санкцій РНБО.

Як повідомлялося раніше, "Ютуб" серйозно взявся за неякісний дитячий контент та трансляції, які показують недбалу поведінку та почав видаляти їх зі своєї платформи.