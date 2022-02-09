В Украину посреди февраля придет весна: прогноз синоптиков

До конца февраля синоптики пророчат существенное потепление

Остаток зимы будет радовать украинцев теплыми погодными условиями, ведь температурные столбики во всех украинских областях "подпрыгнут" выше привычных "зимних" отметок и кое-где будут показывать до +10.

Указанные выводы можно сделать из данных, обнародованных на портале gismeteo.

Прогноз погоды в Киеве

На протяжении следующей недели жителей столицы будет радовать теплая погода с температурными показателями от +2 до +7 градусов. В понедельник и вторник – солнечно, в другие дни – пасмурно, ожидаются дождливые осадки.

Приблизительно такие же погодные условия предусматриваются и в последующие три недели.

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Львове

Жителям Львова синоптики прогнозируют приятный температурный сюрприз, ведь в ближайшие дни воздух в городе прогреется до +8…+9 градусов. Холоднее всего будет 12 февраля, субботу — температурные показатели в этот день не будут подниматься выше 2 градусов с отметкой "+".

Погода в конце февраля в городе будет пасмурной, большинство дней будут идти обильные осадки.

Прогноз погоды в Львове

Прогноз погоды в Харькове

Самым холодным днем для горожан синоптики называют воскресенье, 13 февраля, ведь тогда температура воздуха опустится до нулевых отметок. Самым теплым – пятница, 11 февраля. Тогда температурные показатели будут удерживаться на 5 градусах с плюсовой отметкой. На следующей неделе ожидать осадков не стоит, большинство дней будут солнечными.

Прогноз погоды в Харькове

Одесса

Жители юга остаток февраля будут радоваться почти весенней погоде. Плюсовые температуры в Одессе будут удерживаться не только в дневные часы, но и ночью. Самым теплым днем будет пятница, 11 февраля, ведь температура воздуха прогреется до +10 градусов. В этот день будет идти снег.

Прогноз погоды в Одессе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские синоптики обнародовали дату потепления в стране и рассказали, как погоду ожидать жителям разных уголков государства на предстоящих выходных.