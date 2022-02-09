В Україну серед лютого прийде весна: прогноз синоптиків

До кінця лютого синоптики пророкують потепління

Залишок зими радуватиме українців теплими погодними умовами, адже температурні стовпчики у всіх українських областях "підскочать" вище звичних "зимових" позначок і подекуди показуватимуть до +10.

Вказані висновки можна зробити з даних, оприлюднених на порталі gismeteo.

Прогноз погоди у Києві

Упродовж всього наступного тижня жителів столиці буде радувати тепла погода із температурними показниками від +2 до +7 градусів. У понеділок та вівторок — сонячно, в інші дні — похмуро, очікуються дощові опади.

Приблизно такі ж погодні умови передбачаються й у наступні три тижні.

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Львові

Жителям Львова синоптики прогнозують приємний температурний сюрприз, адже найближчими днями повітря у місті прогріється до +8…+9 градусів. Найхолодніше буде 12 лютого, суботу — температурні показники в цей день не підійматимуться вище 2 градусів із позначкою "+".

Погода наприкінці лютого у місті Лева буде також похмурою, більшість днів йтимуть рясні опади.

Прогноз погоди у Львові

Прогноз погоди у Харкові

Самим холодним днем для містян синоптики називають неділю, 13 лютого, адже тоді температура повітря опуститься до нульових позначок. Найтеплішим — п'ятницю, 11 лютого. Тоді температурні показники утримуватимуть на 5 градусах із плюсовою позначкою. На наступному тижні опадів очікувати не варто, більшість днів будуть сонячними.

Прогноз погоди у Харкові

Одеса

Жителі півдня залишок лютого радітимуть майже весняній погоді. Плюсові температури в Одесі утримуватимуться не лише в денні години, а й вночі. Самим теплим днем буде п'ятниця, 11 лютого, адже температура повітря прогріється аж до +10 градусів. У цей день буде сонячно, опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські синоптики оприлюднили дату потепління в країні та розповіли, як погоду очікувати жителям різних куточків держави на прийдешніх вихідних.