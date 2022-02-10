Девочки, сбитые водителем под наркотой в Запорожье, находятся в коме: врач рассказал об их шансах выжить

Несовершеннолетние пешеходы получили множественные травмы

Вечером 9 февраля в Запорожье на участке дороги острова Хортица автомобиль "Иж-2717-90" на пешеходном переходе сбил двух девочек. Водитель с места аварии скрылся, а пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали в областную детскую больницу. Как они себя чувствуют — выяснял "Телеграф".

"Состояние обеих пострадавших очень тяжелое, — сообщил главврач Запорожской областной детской больницы Юрий Борзенко. — Они обе находятся в реанимации, в коме, на искусственной вентиляции легких, у них травматический шок III степени".

Главврач областной детской больницы Юрий Борзенко

Травмы подростки получили практически одинаковые. Врач продолжает перечислять повреждения: "Ушиб головного мозга, множественные костные переломы таза и конечностей, нижней челюсти".

Одна из пациенток была ночью прооперирована нейрохирургами. По словам Юрия Борзенко, положение очень серьезное. "И пока абсолютно неизвестен какой исход, мы тяжесть не можем оценить".

Возраст девушек главврач назвать не берется, по одним данным им по 15 лет, по другим — уже по 16: "Пока точных данных нет, родителей еще не видели".

На лобовом стекле "пирожка" - вмятина от удара пешеходов

Более всего врача возмущает то обстоятельство, что водитель не кинулся на помощь сбитым им детям. "Насколько я знаю, он просто смылся с места происшествия, а лежащих на дороге девочек увидели другие водители и вызвали скорую помощь".

В Запорожском областном наркологическом диспансере, куда 30-летнего водителя "Москвича"-"пирожка" доставили на обследование полицейские, был установлен факт употребления им марихуаны.

В настоящее время водитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а полиция просит выйти на связь свидетелей происшествия, в том числе водителей, имеющих видеозаписи этого ДТП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ДТП попала известная украинская легкоатлетка Анна Касьянова.