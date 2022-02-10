Дівчатка, збиті водієм під наркотою у Запоріжжі, перебувають у комі: лікар розповів про їхні шанси вижити

Неповнолітні пішоходи отримали множинні травми

Увечері 9 лютого у Запоріжжі на ділянці дороги острова Хортиця автомобіль "Іж-2717-90" на пішохідному переході збив двох дівчаток. Водій з місця аварії втік, а постраждалих у тяжкому стані госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Як вони почуваються — з’ясовував "Телеграф".

"Стан обох постраждалих дуже тяжкий, — повідомив головлікар Запорізької обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко. — Вони обидві перебувають у реанімації, у комі, на штучній вентиляції легень, у них травматичний шок ІІІ ступеня".

Головний лікар обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко

Травми підлітки одержали практично однакові. Лікар продовжує перераховувати ушкодження: "Забій головного мозку, множинні кісткові переломи тазу та кінцівок, нижньої щелепи".

Одна із пацієнток була вночі прооперована нейрохірургами. За словами Юрія Борзенка, становище дуже серйозне. "І поки абсолютно невідомий якийсь результат, ми тяжкість не можемо оцінити".

Вік дівчат головлікар назвати не береться, за одними даними їм по 15 років, за іншими — вже по 16: "Поки точних даних немає, батьків ще не бачили".

На лобовому склі "пиріжка" — вм’ятина від удару пішоходів

Найбільше лікаря обурює та обставина, що водій не кинувся на допомогу збитим дітям. "Наскільки я знаю, він просто втік з місця події, а дівчаток, які лежали на дорозі, побачили інші водії і викликали швидку допомогу".

У Запорізькому обласному наркологічному диспансері, куди 30-річного водія "Москвича"-"пиріжка" доставили на обстеження поліцейські, було встановлено факт вживання ним марихуани.

Наразі водія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а поліція просить вийти на зв’язок свідків події, у тому числі водіїв, які мають відеозаписи цієї ДТП.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ДТП потрапила відома українська легкоатлетка Ганна Касьянова.