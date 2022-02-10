"Мені пощастило, я продовжую жити": українська чемпіонка світу потрапила до ДТП (відео)

Спортсменка не постраждала.

Відома українська легкоатлетка Ганна Касьянова потрапила у ДТП.

Про інцидент спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Ганна опублікувала знімки із наслідками аварії, а також відео інциденту. Як виявилося, винуватець ДТП вирішив повернути з правого ряду наліво через три смуги, після чого сталося зіткнення з авто Касьянової. Легкоатлетка зізналася, що "їй пощастило".

"Мені сьогодні пощастило! Я продовжую своє життя, з моїми улюбленими людьми. Але і мені сьогодні не пощастило, опинитися ось прямий зовсім не в той час, не в тому місці. Але щось нас веде не туди. І навіть водій машини, який повертав з правого ряду через три смуги наліво не міг сказати, що його привело до цього вчинку. Але ми всі живі! У мене навіть не подряпини! І це щось нереальне! Так що так, мені все-таки пощастило! А машинку, сподіваюся, скоро "підлікуємо" і дякуватимемо за те, що вона врятувала мені життя, завдяки подушкам і ременю і всім системам. Не дарма я в неї закохалася з першого погляду", — написала Касьянова.

Відео інциденту:

Зазначимо, Касьянова є чемпіонкою світу з семиборства (2013 рік), а також бронзовою чемпіонкою Європи (2013 рік).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у жахливому ДТП загинула дружина відомого українського футболіста. Через 9 днів після загибелі дружини гравець перервав мовчання.