Футболіст Олег Данченко через 9 днів після загибелі дружини у ДТП вперше перервав мовчання

Спортсмен вперше з моменту гибелі дружини опублікував її фото з підписом.

Футболіст "Зорі" Олег Данченко, дружина якого дев’ять днів тому загинула у моторошній аварії в Одесі, перервав мовчання та поділився переживаннями щодо своєї втрати.

Відповідна публікація з’явилася на сторінці спортсмена в Instagram.

Данченко в ніч на неділю, 23 січня, опублікував у stories фото загиблої дружини та доповнив його трьома смайлами. Додамо, що цей допис — наразі єдиний публічний коментар щодо трагічної гибелі молодої дружини українського футболіста.

Олег Данченко на 9-й день після смерті дружини виставив її фото у Instagram

Зазначимо, що футболіст "Зорі" відмовляється коментувати те, що сталося з його дружиною, журналістам. У коментарі кореспонденту "Телеграфу" Данченко написав: "Вибач, але ні, це особисте!".

Нагадаємо, що автомобіль Вікторії Данченко розбився в Одесі у п’ятницю, 14 січня. Данченко знаходилася в салоні автомобіля Mercedes, який спочатку врізався в легковик KIA, потім в евакуатор, а потім влетів у відбійник. Евакуатор від зіткнення відкинуло у фуру. На момент трагічної гибелі дівчині було 27 років, зі своїм чоловіком вона познайомилася у соцмережі, а згодом зіграла весілля у російській Казані, де Данченко грав за ФК "Рубін".

Також ми повідомляли, що Вікторія Данченко на власній сторінці в Instagram неодноразово хвалилася порушеннями ПДР.

Раніше "Телеграф" писав, де був футболіст "Зорі" Данченко під час загибелі дружини в Одесі.