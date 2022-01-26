"Як боляче пам'ятати все і жити": що теща футболіста Данченка пише після загибелі доньки у ДТП

Жінка майже кожного дня публікує дописи про втрату на власній сторінці у Facebook.

Трагічна гибель дружини футболіста "Зорі" Вікторії Данченко вже майже два тижні не дає спокою користувачам мережі. Додають тем для обговорень і публікації рідних дівчини. І якщо чоловік загиблої перервав мовчання лише на 9-й день після трагедії, то мама Вікторії з моменту гибелі доньки чи не щодня говорить про свій біль.

Судячи з останніх дописів на Facebook-сторінці Алли Личко — мами Вікторії Данченко — жінка важко справляється із втратою доньки. Майже щодня у її акаунті з'являються слова про біль втрати.

Перша публікація про трагічну гибель Вікторії Данченко з’явилася у день її гибелі. Тоді Алла Личко опублікувала фотографію Вікторії та написала: "Донечка, як мені жити без тебе…".

Після втрати доньки на сторінці Алли Личко з’явилося ще чимало дописів, де у віршах оплакується втрата близької людини.

Дописи на сторінці матері Вікторії Данченко

Підтримати жінку намагалися користувачі мережі, але очевидно, що у такій ситуації навряд чи чимось можна допомогти. До слова, Вікторію Данченко знайомі її матері згадують лише з позитивної сторони, а дехто і зовсім не може повірити, що це сталося саме з нею.

Нагадаємо, що автомобіль Вікторії Данченко розбився в Одесі у п’ятницю, 14 січня. Дівчина знаходилася в салоні автомобіля Mercedes, який спочатку врізався в легковик KIA, потім в евакуатор, а потім влетів у відбійник. Евакуатор від зіткнення відкинуло у фуру. На момент трагічної загибелі дівчині було 27 років, зі своїм чоловіком вона познайомилася у соцмережі.

Також "Телеграф" повідомляв, що Олег Данченко до "Зорі" виступав за чотири російські клуби та виправдовував свій переїзд до РФ вчинком Ярослава Ракицького, який зробив це трохи раніше.

Також ми повідомляли, що Вікторія Данченко на власній сторінці в Instagram неодноразово хвалилася порушеннями правил дорожнього руху.