"Как больно помнить все и жить": что теща футболиста Данченко пишет после гибели дочери в ДТП

Женщина почти каждый день публикует сообщения о потере на своей странице в Facebook.

Трагическая гибель жены футболиста "Зари" Виктории Данченко уже почти две недели не дает покоя пользователям сети. Добавляют тем для обсуждений и публикации родных девушки. И если муж погибшей прервал молчание только на 9-й день после трагедии, то мама Виктории с момента гибели дочери едва ли не каждый день говорит о своей боли.

Судя по последним сообщениям на Facebook-странице Аллы Лычко — мамы Виктории Данченко — женщина тяжело справляется с потерей дочери. Практически каждый день в ее аккаунте появляются слова о боли утраты.

Первая публикация о трагической гибели Виктории Данченко появилась в день ее гибели. Тогда Алла Лычко опубликовала фотографию Виктории и написала: "Доченька, как мне жить без тебя…".

После потери дочери на странице Аллы Лычко появилось еще немало сообщений, где в стихах оплакивается потеря близкого человека.

Публикации на странице матери Виктории Данченко

Поддержать женщину пытались пользователи сети, но очевидно, что в такой ситуации вряд ли можно помочь. К слову, Викторию Данченко знакомые ее матери вспоминают только с положительной стороны, а некоторые и вовсе не могут поверить, что это произошло именно с ней.

Напомним, что автомобиль Виктории Данченко разбился в Одессе в пятницу, 14 января. Девушка находилась в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку KIA, затем в эвакуатор, а затем влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру. К моменту трагической гибели девушке было 27 лет, со своим мужем она познакомилась в соцсети.

Также "Телеграф" сообщал, что Олег Данченко до "Зари" выступал за четыре российских клуба и оправдывал свой переезд в РФ поступком Ярослава Ракицкого, сделавшего это чуть раньше.

Также мы сообщали, что Виктория Данченко на собственной странице в Instagram неоднократно хвасталась нарушениями правил дорожного движения.