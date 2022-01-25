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"Урок для всех": спустя 10 дней украинцы все еще бурно обсуждают гибель в ДТП жены футболиста Данченко

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Виктории Данченко было 27 Новость обновлена 25 января 2022, 19:51
Виктории Данченко было 27

Пользователи разделились на несколько "лагерей".

Смерть Виктории Данченко, жены футболиста Олега Данченко взволновала украинское общество — спустя более чем неделю после ее трагической гибели в сети продолжаются споры о ее стиле вождения и соболезнования в адрес супруга.

"Телеграф" писал, что он прервал молчание впервые с момента смерти жены — Данченко не комментирует трагедию и выставил ее фото с эмоджи "сердце".

В социальных сетях к этой новости комментарии разнятся по тональности. Многие выражают сожаления в смерти молодой девушки и пытаются словесно поддержать футболиста.

Но часть комментаторов настроена по другому. Они считают Викторию виновницей собственной гибели — причинами называют не только быструю езду, но и молодость.

Досталось и вдовцу. По мнению ряда пользователей он должен был внушить Виктории, что "так делать опасно" и что в скором времени начнет вести активную личную жизнь.

Ранее "Телеграф" писал, что после гибели жены 14 января соболезнования супругу-футболисту выразил его клуб из Греции. Свою победу они посвятили Данченко, среди трех игроков, которые перенесли в последнее время тяжелые потери в семье.

Теги:
#ДТП #Жена #Комментарии #Олег Данченко
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