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"Урок для всіх": через 10 днів українці все ще бурхливо обговорюють загибель у ДТП дружини футболіста Данченка

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Вікторії Данченко були 27 Новина оновлена 25 січня 2022, 19:51
Вікторії Данченко були 27

Користувачі розділилися на кілька "таборів".

Смерть Вікторії Данченко, дружини футболіста Олега Данченка схвилювала українське суспільство — більш ніж через тиждень після її трагічної загибелі в мережі тривають суперечки про її стиль водіння та співчуття на адресу чоловіка.

"Телеграф" писав, що він перервав мовчання вперше з моменту смерті дружини — Данченко не коментує трагедію та виставив її фото з емоджі "серце".

У соціальних мережах до цієї новини коментарі різняться за тональністю. Багато хто висловлює жаль у смерті молодої дівчини і намагається словесно підтримати футболіста.

Але частина коментаторів налаштована інакше. Вони вважають Вікторію винуватицею власної загибелі – причинами називають не лише швидку їзду, а й молодість.

Дісталося і вдівцю. На думку ряду користувачів він повинен був переконати Вікторію, що "так робити небезпечно" і що незабаром почне вести активне особисте життя.

Раніше "Телеграф" писав, що після загибелі дружини 14 січня співчуття футболісту висловив його клуб із Греції. Свою перемогу вони присвятили Данченку, серед трьох гравців, які зазнали в останній час важких втрат у сім’ї.

Теги:
#ДТП #Дружина #Коментарі #Олег Данченко
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