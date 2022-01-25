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Колишній клуб Данченка, який втратив дружину, відзначився зворушливим жестом на адресу футболіста

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Олег та Вікторія Данченко Новина оновлена 25 січня 2022, 10:29
Олег та Вікторія Данченко

Хоч Олег Данченко тимчасово виступає за "Зорю", у грецькому клубі розділили горе футболіста

Гравці грецького футбольного клубу "АЕК" підтримали свого захисника — українця Олега Данченка, який втратив у ДТП свою дружину Вікторію. І хоч зараз футболіст на правах оренди виступає за "Зорю", перемогу у грі з "Атромітосом" вони присвятили йому, а також іншим своїм колегам, які нещодавно пережили тяжкі втрати.

За інформацією грецького ЗМІ Gazzetta.gr, у роздягальні гравці "АЕК" вшанували пам’ять померлих та присвятили перемогу Нікосу Короміласу, Іліасу Атмацидісу та Олегу Данченку – всі вони нещодавно втратили рідних. У Данченка загинула дружина, у Короміласа помер батько, а у Атмацидіса — мати.

Нагадаємо, що автомобіль Вікторії Данченко розбився в Одесі у п’ятницю, 14 січня. Данченко знаходилася в салоні автомобіля Mercedes, який спочатку врізався в легковик KIA, потім в евакуатор, а потім влетів у відбійник. Евакуатор від зіткнення відкинуло у фуру. На момент трагічної загибелі дівчині було 27 років, зі своїм чоловіком вона познайомилася у соцмережі.

"Телеграф" повідомляв, що Олег Данченко до "Зорі" виступав за чотири російські клуби і виправдовував свій переїзд до РФ вчинком Ярослава Ракицького, який зробив це трохи раніше.

Також ми повідомляли, що Вікторія Данченко на власній сторінці в Instagram неодноразово хвалилася порушеннями правил дорожнього руху.

Теги:
#Футбол #Греція #ДТП #Олег Данченко
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