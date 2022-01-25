Бывший клуб потерявшего жену Данченко отличился трогательным жестом в адрес футболиста

Хоть Олег Данченко временно выступает за "Зарю", в греческом клубе разделили горе футболиста

Игроки греческого футбольного клуба "АЕК" поддержали своего защитника — украинца Олега Данченко, который потерял в ДТП свою супругу Викторию. И хоть сейчас футболист на правах аренды выступает за "Зарю", победу в игре с "Атромитосом" они посвятили ему, а также другим своим коллегам, которые недавно пережили тяжелые утраты.

По информации греческого СМИ Gazzetta.gr, в раздевалке игроки "АЕК" почтили память умерших и посвятили победу Никосу Коромиласу, Илиасу Атмацидису и Олегу Данченко — все они недавно потеряли родных. У Данченко погибла жена, у Коромиласа умер отец, а у Атмацидиса — мать.

Напомним, что автомобиль Виктории Данченко разбился в Одессе в пятницу, 14 января. Данченко находилась в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку KIA, затем в эвакуатор, а затем влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру. На момент трагической гибели девушке было 27 лет, со своим мужем она познакомилась в соцсети.

"Телеграф" сообщал, что Олег Данченко до "Зари" выступал за четыре российских клуба и оправдывал свой переезд в РФ поступком Ярослава Ракицкого, сделавшего это чуть раньше.

Также мы сообщали, что Виктория Данченко на собственной странице в Instagram неоднократно хвасталась нарушениями ПДД.