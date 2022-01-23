Футболист Олег Данченко спустя 9 дней после гибели жены в ДТП впервые прервал молчание

Спортсмен впервые с момента гибели супруги опубликовал ее фото с подписью.

Футболист "Зари" Олег Данченко, жена которого девять дней назад погибла в жуткой аварии в Одессе, прервал молчание и поделился переживаниями по поводу своей потери.

Соответствующая публикация появилась на странице спортсмена в Instagram.

Данченко в ночь на воскресенье, 23 января, опубликовал в stories фото погибшей жены и дополнил его тремя смайлами. Добавим, что это сообщение — единственный публичный комментарий о трагической гибели молодой жены украинского футболиста.

Олег Данченко на 9-й день после смерти жены выставил ее фото в Instagram

Отметим, что футболист "Зари" отказывается комментировать произошедшее с его женой журналистам. В комментарии корреспонденту "Телеграфа" Данченко написал: "Извини, но нет, это личное!".

Напомним, что автомобиль Виктории Данченко разбился в Одессе в пятницу, 14 января. Данченко находилась в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку KIA, затем в эвакуатор, а затем влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру. На момент трагической гибели девушке было 27 лет, со своим мужем она познакомилась в соцсети, а затем сыграла свадьбу в российской Казани, где Данченко играл за ФК "Рубин".

Также мы сообщали, что Виктория Данченко на собственной странице в Instagram неоднократно хвасталась нарушениями ПДД.

Ранее "Телеграф" писал, где находился футболист "Зари" Данченко во время гибели жены в Одессе.