Футболист Олег Данченко спустя 9 дней после гибели жены в ДТП впервые прервал молчание
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2537
Спортсмен впервые с момента гибели супруги опубликовал ее фото с подписью.
Футболист "Зари" Олег Данченко, жена которого девять дней назад погибла в жуткой аварии в Одессе, прервал молчание и поделился переживаниями по поводу своей потери.
Соответствующая публикация появилась на странице спортсмена в Instagram.
Данченко в ночь на воскресенье, 23 января, опубликовал в stories фото погибшей жены и дополнил его тремя смайлами. Добавим, что это сообщение — единственный публичный комментарий о трагической гибели молодой жены украинского футболиста.
Отметим, что футболист "Зари" отказывается комментировать произошедшее с его женой журналистам. В комментарии корреспонденту "Телеграфа" Данченко написал: "Извини, но нет, это личное!".
Напомним, что автомобиль Виктории Данченко разбился в Одессе в пятницу, 14 января. Данченко находилась в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку KIA, затем в эвакуатор, а затем влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру. На момент трагической гибели девушке было 27 лет, со своим мужем она познакомилась в соцсети, а затем сыграла свадьбу в российской Казани, где Данченко играл за ФК "Рубин".
Также мы сообщали, что Виктория Данченко на собственной странице в Instagram неоднократно хвасталась нарушениями ПДД.
Ранее "Телеграф" писал, где находился футболист "Зари" Данченко во время гибели жены в Одессе.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-