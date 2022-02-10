"Мне повезло, я продолжаю жить": Украинская чемпионка мира попала в ДТП (видео)

Спортсменка не пострадала.

Известная украинская легкоатлетка Анна Касьянова попала в ДТП.

О происшествии спортсменка сообщила на своей страничке в Instagram.

Анна опубликовала снимки с последствиями аварии, а также видео инцидента. Как оказалось виновник ДТП решил повернуть с правого ряда налево через три полосы, после чего произошло столкновение с авто Касьяновой. Легкоатлетка призналась, что "ей повезло".

"Мне сегодня повезло! Я продолжаю свою жизнь, с моими любимыми людьми. Но и мне сегодня не повезло, оказаться вот прям совсем не в то время, не в том месте. Но что-то нас ведет не туда. И даже водитель машины, который поворачивал с правого ряда через три полосы налево не мог сказать, что его привело к этому поступку. Но мы все живы! У меня даже ни царапины! И это что-то нереальное! Так что да, мне все-таки повезло! А машинку надеюсь скоро "подлечим" и будем благодарить за то, что она спасла мне жизнь, благодаря подушкам и ремню и всем системам. Не зря я в нее влюбилась с первого взгляда", – написала Касьянова.

Видео инцидента:

Отметим, Касьянова является чемпионкой мира по семиборью (2013 год), а также бронзовой чемпионкой Европы (2013 год).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ужасном ДТП погибла жена известного украинского футболиста. Спустя 9 дней после гибели супруги игрок прервал молчание.