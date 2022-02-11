Погода готовит сюрприз ко Дню влюбленных: синоптики рассказали, кому повезет больше всего

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в первый день следующей недели

Февраль продолжает радовать украинцев почти по-весеннему теплыми температурами. Несмотря на то, что уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют частично уменьшение градусов, вскоре в украинские регионы снова вернется потепление.

"Телеграф" решил собрать особую погоду, ведь скоро украинцы будут отмечать День влюбленных. Каких же погодных условий следует ожидать жителям страны в понедельник, 14 февраля?

Согласно данным украинского гидрометцетра, в этот день в большинстве регионов влюбленных будет радовать солнышко, а температурные показатели удерживаться на плюсовых отметках. Облака лишь изредка будут пытаться прикрывать солнечные лучи на севере, западе, юге и в центре страны. Осадков вообще не прогнозируют.

Прогноз погоды на 14 февраля.

По прогнозам портала sinoptik.ua, в столице 14 февраля будет солнечная погода. Ночью температурные столбики упадут до 2 градусов мороза, но днем температура воздуха прогреется до +4. Осадков не предполагается.

Прогноз погоды в Киеве

Жителей Харькова ожидает такой же солнечный понедельник. Ночью будет прохладно – до -6, а днем воздух прогреется до 2 градусов с плюсовой отметкой. Дождя и снега синоптики не пророчат.

Прогноз погоды в Харькове

В Запорожье в День влюбленных пасмурности не ожидается. Весь день будет яркое солнце. Без осадков. Температурные показатели будут удерживаться на отметке -3 в ночные часы, днем подскочат до +6 градусов.

Прогноз погоды в Запорожье

Жителям Днепра синоптики обещают до +5 в дневные часы и до 4 градусов с отметкой "-" в темное время суток. Осадки в этот день не прогнозируют.

Прогноз погоды в Днепре.

Во Львове в понедельник, 14 февраля, ожидается солнечная погода без осадков. Ночью – до -1 градуса, днем значительно теплее – до +7.

Прогноз погоды во Львове

В Одессе — почти весна. Ночью температурные показатели не будут падать ниже нулевых отметок, а днем будут держаться на уверенных плюсах. Дождя и снега синоптики не обещают, а вот солнца — хоть отбавляй.

Прогноз погоды в Одессе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине ожидается непродолжительное похолодание. Такой прогноз дал в комментарии украинский синоптик Игорь Кибальчич.