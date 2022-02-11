Погода готує сюрприз до Дня закоханих: синоптики розповіли, кому пощастить найбільше

Синоптики розповіли, яку погоду очікувати у перший день наступного тижня

Лютий продовжує радувати українців маже по-весняному теплими температурами. Попри те, що вже найближчими днями синоптики прогнозують частково зменшення градусів, вже незабаром в українські регіони знову повернеться потепління.

"Телеграф" вирішив зібрати особливу погоду, адже скоро українці відзначатимуть День закоханих. Яку ж погоду варто очікувати жителям країни у понеділок, 14 лютого?

Згідно з даними українського гідрометцетру, у цей день на українців очікують приємні погодні умови: в більшості регіонів закоханих радуватиме сонечко, а температурні показники утримуватимуться на плюсових позначках. Хмари лише зрідка прикриватимуть сонячні промені на півночі, заході, півдні та у центрі країни. Опадів взагалі очікувати не варто.

Прогно погоди на 14 лютого

За прогнозами порталу sinoptik.ua у столиці 14 лютого буде сонячна погода. Уночі температурні стовпчики впадуть до 2 градусів морозу, проте вдень температура повітря прогріється до +4. Опадів не передбачається.

Прогноз погоди у Києві

На жителів Харкова очікує такий же сонячний понеділок. Уночі буде прохолодно — до -6, а вдень повітря прогріється до 2 градусів із плюсовою позначкою. Дощу та снігу синоптики не пророкують.

Прогноз погоди у Харкові

У Запоріжжі День закоханих хмарами не відзначиться. Весь день буде яскраве сонце. Без опадів. Температурні показники утримуватимуться на позначці у -3 в нічні години, вдень підскочать до +6 градусів.

Прогноз погоди у Запоріжжі

Жителям Дніпра синоптики обіцяють до +5 у денні години і до 4 градусів із позначкою "-" у темну пору доби. Опадів в цей день не прогнозують.

Прогноз погоди у Дніпрі

У Львові в понеділок, 14 лютого, очікується сонячна погода без опадів. Уночі — до -1 градусу, вдень значно тепліше — до +7.

Прогноз погоди У Львові

В Одесі — майже весна. Уночі температурні показники не падатимуть нижче нульових позначок, а вдень триматимуться на впевнених плюсах. Дощу та снігу синоптики не обіцяють, а от сонця — хоч відбавляй.

Прогноз погоди в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні очікується недовготривале похолодання. Такий прогноз надав у коментарі виданню український синоптик Ігор Кибальчич.