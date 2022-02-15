В Украину идет потепление и сильные дожди: жителям каких регионов стоит достать зонтики

Погода на предстоящие выходные частично изменится

К концу текущей недели погода в Украине несколько изменится. Температурные показатели и дальше будут удерживаться на плюсовых отметках, однако пойдут обильные дожди.

По сообщению украинского синоптика Наталки Диденко, уже завтра, 16 февраля, к дождям следует подготовиться жителям Карпат, а также Закарпатской, Черкасской и Полтавской областей. В Кропивницком и Сумской области возможен дождь со снегом.

Ближе к выходным температура воздуха поползет вверх. В дневные часы ожидается от +3 до +8 градусов, на юге местами вплоть до +12 градусов.

Что касается ветра, то он к концу недели будет достаточно сильным.

Как сообщает портал sinoptik.ua, в столице в субботу облачно и дождь. Температура воздуха от +1 до +7 градусов. В воскресенье, 20 февраля, облачно с прояснениями, осадков не предполагается, показатели температурных столбиков будут удерживаться на показателях +2…+6 градусов.

Погода в Киеве

В Харькове в субботу также будет дождь, в воскресенье — солнечно. Температура воздуха ночью – около нуля, днем – до 6 градусов с плюсом.

Погода в Харькове

Жителям Запорожья синоптики обещают тёплую и сухую субботу, однако в воскресенье нужно не забыть о зонтиках. Температура воздуха ночью от 0 до +4 градусов, в дневные часы – до +8.

Погода в Запорожье

В Днепре как в субботу, так и в воскресенье прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температурные показатели также будут удерживаться на плюсовых отметках: в ночные часы — +1 ... +3, днем — +6 ... +8.

Погода в Днепре

В городе Льва в субботу сильный дождь, в воскресенье сухо. Температура воздуха в темное время суток будет держаться на отметках от нуля до +4, в свете — до +6…+8 градусов.

Погода во Львове

В Одессе погода почти весенняя. Синоптики обещают облачную, но с прояснениями погоду. Температура воздуха днем – до +9. В ночные часы — от 1 до 4 градусов с отметкой "+".

Погода в Одессе

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