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В Україну йде потепління та сильні дощі: жителям яких регіонів варто дістати парасольки

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Синоптики повідомили, чого очікувати від погоди на вихідних Новина оновлена 15 лютого 2022, 14:34
Синоптики повідомили, чого очікувати від погоди на вихідних

Погода на прийдешні вихідні частково зміниться

До кінця поточного тижня погода в Україні трохи зміниться. Температурні показники й надалі утримуватимуться на плюсових позначках, проте підуть рясні дощі.

За повідомленням української синоптикині Наталки Діденко, вже завтра, 16 лютого, до дощів варто підготуватися жителям Карпат, а також Закарпатської, Черкаської та Полтавської областей. У Кропивницькому та на Сумщині ймовірний дощ зі снігом.

Ближче до вихідних температура повітря поповзе догори. У денні години очікується від +3 до +8 градусів, на півдні подекуди аж до +12 градусів.

Що стосується вітру, то він наприкінці тижня буде досить сильним.

Як повідомляє портал sinoptik.ua, у столиці в суботу хмарно і дощ. Температура повітря від +1 до +7 градусів. У неділю, 20 лютого, хмарно з проясненнями, опадів не передбачається, показники температурних стовпчиків утримуватимуться на показниках +2…+6 градусів.

Погода у Києві
Погода у Києві

У Харкові в суботу також дощитиме, в неділю — сонячно. Температура повітря вночі — близько нуля, вдень — до 6 градусів із плюсом.

Погода у Харкові
Погода у Харкові

Жителям Запоріжжя синоптики обіцяють теплу та суху суботу, проте у неділю потрібно не забути про парасольки. Температура повітря вночі від 0 до +4 градусів, у денні години — до +8.

Погода у Запоріжжі
Погода у Запоріжжі

У Дніпрі як в суботу, так і в неділю прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Температурні показники також утримуватимуться на плюсових позначках: у нічні години — +1…+3, вдень — +6…+8.

Погода у Дніпрі
Погода у Дніпрі

У місті Лева у суботу сильний дощ, у неділю — сухо. Температура повітря у темну пору доби триматиметься на позначках від нуля до +4, у світлу — до +6…+8 градусів.

Погода у Львові
Погода у Львові

В Одесі погода майже весняна. Синоптики обіцяють хмарну, проте з проясненнями погоду. Температура повітря вдень — до +9. В нічні години — від 1 до 4 градусів із позначкою "+".

Погода в Одесі
Погода в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи буде прийдешня весна дощовою та коли очікувати на потепління.

Теги:
#Погода #Прогноз #Синоптики #Наталія Діденко
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