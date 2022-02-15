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До кінця тижня в Україні сильно зіпсується погода: чого і де чекати

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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В українські регіони суне потужний вітер Новина оновлена 15 лютого 2022, 11:03
В українські регіони суне потужний вітер

Наприкінці тижня погода може змінитися

Новий робочий тиждень продовжує радувати українців відносно теплою та сонячною погодою. Найближчими днями посилення морозів синоптики не пророкують, проте попереджають жителів країни про ймовірну небезпеку у вигляді сильної ожеледиці та посилення вітру.

Вказану інформацію оприлюднила головна народна синоптикиня України Наталка Діденко, — пише meteoprog.ua.

За словами фахівчині, попри те, що за вікном найлютіший зимоий місяць, найближчими днями в усіх куточках країи очікується плюсова температура в межах від +3 до +11 градусів. У нічні години буде трошки прохолодніше, утримуватиметься мороз — від 3 до 8 градусів з позначкою "-". Такі температурні "гойдалки" спричинятимуть досить сильну небезпеку на дорогах, адже у денні години, особливо уранці та ближче до вечора, очікується сильна ожеледиця.

Наприкінці тижня погодні умови, інформує Діденко, трохи зміняться, адже у темну пору доби стовпчики термометрів також переважно утримуватимуться на плюсах. А денні показники на заході та півдні України взагалі підскочать до +9…+12 градусів.

У період з 17 по 20 лютого українськими регіонами переміщуватимуться кілька атмосферних фронтів, які принесуть із собою хмарну погоду, опади, переважно у вигляді дощу, подекуди зі снігом, а також суттєве посилення вітру, іноді навіть із штормовими поривами.

Згідно з даними українського гідромецтенту, у четвер, 17 лютого, погода в більшості областях країни дійсно зміниться. Дощі в цей день очікуються практично у всіх українських куточках, окрім півднного.

Погод на 17 лютого
Погод на 17 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими будуть останні зимові тижні та чи варто українцям, які же звикли до плюсових позначок термометрів, повернення потужнихморозів.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз #Синоптики
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