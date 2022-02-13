Весняне тепло та нічні морози: якою буде погода в Україні до кінця лютого
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Зима у нашій країні закінчиться теплою погодою.
До кінця зими залишається ще понад два тижні, проте в Україні погода вже нагадує ранню весну. Попри легкі нічні морози, денна температура утримується у стабільному "плюсі" і, схоже, залишатиметься такою і в найближчому майбутньому.
Це випливає з прогнозу Gismeteo.
За його даними, наступного тижня в країну прийде відчутне потепління, яке буде найбільш відчутним у центральних та південних областях України. Наприклад, в Одесі у суботу, 19 лютого очікується до +11 градусів за Цельсієм.
Втім, разом із потеплінням у країну прийдуть і опади, які не дадуть повною мірою порадіти "весняному" теплу.
Проте холоди ще дадуть знати про себе і вже після 23 лютого температура повітря знову спрямується до нуля. Денні морози синоптики очікують лише на північно-східній частині країни, а ось нічний "мінус" за рідкісним винятком зберігатиметься по всій Україні до кінця місяця.
Попри те, що кінець лютого буде теплим, синоптики радять не розслаблятися, оскільки у березні на українців очікують температурні стрибки та періоди похолодань.
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