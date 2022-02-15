До конца недели в Украине сильно испортится погода: чего и где ждать

В конце недели погода может измениться

Новая рабочая неделя продолжает радовать украинцев относительно теплой и солнечной погодой. В ближайшие дни усиление морозов синоптики не пророчат, однако предупреждают жителей страны о вероятной опасности в виде сильной гололедицы и усиления ветра.

Указанную информацию обнародовала главная народная синоптик Украины Наталья Диденко, пишет meteoprog.ua.

По словам специалиста, несмотря на то, что за окном самый яростный зимний месяц, в ближайшие дни во всех уголках страны ожидается плюсовая температура в пределах от +3 до +11 градусов. В ночные часы будет немного прохладнее, мороз удержится — от 3 до 8 градусов с отметкой "-". Такие температурные "качели" будут представлять довольно сильную опасность на дорогах, ведь в дневные часы, особенно утром и ближе к вечеру, ожидается сильный гололед.

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В конце недели погодные условия, информирует Диденко, несколько изменятся, ведь в темное время суток столбики термометров также будут преимущественно удерживаться на плюсах. А дневные показатели на западе и юге Украины вообще подскочат до +9…+12 градусов.

В период с 17 по 20 февраля по украинским регионам будут перемещаться несколько атмосферных фронтов, которые принесут с собой облачную погоду, осадки, преимущественно в виде дождя, местами со снегом, а также существенное усиление ветра, иногда даже со штормовыми порывами.

Согласно данным украинского гидромецтента, в четверг, 17 февраля, погода в большинстве областей страны действительно изменится. Дожди в этот день ожидаются практически во всех украинских уголках, кроме южного.

Погода на 17 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, какими будут последние зимние недели и стоит ли украинцам, привыкшим к плюсовым отметкам термометров, ожидать возвращения мощных морозов.