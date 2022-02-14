Укр

Будет ли весна дождливой: прогноз от народного синоптика

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Обильные дожди начнутся в первой декаде мая Новость обновлена 14 февраля 2022, 13:18
Обильные дожди начнутся в первой декаде мая

Прихода настоящего тепла стоит ждать не раньше апреля

Календарная весна наступит уже через две недели. Температурный фон хоть и останется пока ближе к зимним температурам, тепло все равно начнет потихоньку заявлять о себе. В том числе и осадками.

Более подробно о том, какие месяцы будут наиболее влажными предстоящей весной, "Телеграфу" поведал Владимир Деркач, волынский народный синоптик.

По его словам, в марте зима не единожды попытается напомнить о себе низкими температурами и пронзительным ветром. Однако особых осадков в первый месяц весны ожидать не стоит. К тому же, если они и будут, то не слишком сильные.

Несколько дней первой декады апреля также отметятся небольшими дождями и облачной погодой. Однако в остальном погода аж до мая должна быть в основном теплой и сухой. При этом в середине месяца Деркач не исключил вероятность небольших заморозков ночью на протяжении одного-двух дней.

Наиболее богатым на осадки обещает быть май. По прогнозам синоптика, дождить в Украине будет в это время часто — с перерывами в несколько дней. Несмотря на это комфортная, близкая к летней, погода установится во второй половине месяца.

Более детально о погоде весной 2022 года можно узнать в нашем материале: "Какие погодные сюрпризы готовит весна: народный синоптик озвучил прогноз для Украины".

Также мы рассказывали, жителям каких регионов Украины стоит запастись зонтиками на период с 14 по 20 февраля. Метеорологи обещают обильные дожди во многих областях.

Теги:
#Погода #Осадки #Весна #Прогноз погоды
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