Будет ли весна дождливой: прогноз от народного синоптика

Прихода настоящего тепла стоит ждать не раньше апреля

Календарная весна наступит уже через две недели. Температурный фон хоть и останется пока ближе к зимним температурам, тепло все равно начнет потихоньку заявлять о себе. В том числе и осадками.

Более подробно о том, какие месяцы будут наиболее влажными предстоящей весной, "Телеграфу" поведал Владимир Деркач, волынский народный синоптик.

По его словам, в марте зима не единожды попытается напомнить о себе низкими температурами и пронзительным ветром. Однако особых осадков в первый месяц весны ожидать не стоит. К тому же, если они и будут, то не слишком сильные.

Несколько дней первой декады апреля также отметятся небольшими дождями и облачной погодой. Однако в остальном погода аж до мая должна быть в основном теплой и сухой. При этом в середине месяца Деркач не исключил вероятность небольших заморозков ночью на протяжении одного-двух дней.

Наиболее богатым на осадки обещает быть май. По прогнозам синоптика, дождить в Украине будет в это время часто — с перерывами в несколько дней. Несмотря на это комфортная, близкая к летней, погода установится во второй половине месяца.

Более детально о погоде весной 2022 года можно узнать в нашем материале: "Какие погодные сюрпризы готовит весна: народный синоптик озвучил прогноз для Украины".

Также мы рассказывали, жителям каких регионов Украины стоит запастись зонтиками на период с 14 по 20 февраля. Метеорологи обещают обильные дожди во многих областях.