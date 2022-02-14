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Чи буде весна дощовою: прогноз від народного синоптика

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Рясні дощі почнуться у першій декаді травня Новина оновлена 14 лютого 2022, 13:18
Рясні дощі почнуться у першій декаді травня

Приходу справжнього тепла варто чекати не раніше квітня

Календарна весна настане вже за два тижні. Температурний фон хоч і залишиться поки що ближче до зимових температур, тепло все одно почне потихеньку заявляти про себе. У тому числі й опадами.

Докладніше про те, які місяці будуть найбільш вологими навесні, "Телеграфу" розповів Володимир Деркач, волинський народний синоптик.

За його словами, у березні зима неодноразово спробує нагадати про себе низькими температурами та пронизливим вітром. Проте особливих опадів першого місяця весни очікувати не варто. До того ж якщо вони й будуть, то не надто сильні.

Декілька днів першої декади квітня також відзначаться невеликими дощами та хмарною погодою. Далі погода аж до травня має бути переважно теплою і сухою. При цьому в середині місяця Деркач не виключив ймовірності невеликих заморозків уночі протягом одного-двох днів.

Найбагатшим на опади обіцяє бути травень. За прогнозами синоптика, дощитиме в Україні в цей час часто — з перервами кілька днів. Незважаючи на це комфортна, близька до літньої, погода встановиться у другій половині місяця.

Більш детально про погоду навесні 2022 року можна дізнатись у нашому матеріалі: "Які погодні сюрпризи готує весна: народний синоптик озвучив прогноз для України".

Також ми розповідали, жителям яких регіонів України варто запастись парасольками на період з 14 по 20 лютого. Метеорологи обіцяють рясні дощі у багатьох областях.

Теги:
#Погода #Опади #Весна #Прогноз погоди
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