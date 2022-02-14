Україну незабаром накриють дощі: у яких регіонах чекати негоди

Пощастить лише південним областям, де пануватиме майже весняна погода

Нинішній робочий тиждень обіцяє більшості українських регіонів безліч опадів та подекуди сильний вітер. Дощі та зливи охоплять майже всю територію України, за винятком півдня.

Більш конкретно про прогноз погоди на найближчі сім днів розповість "Телеграф", посилаючись на ресурс Weather.com.

Київ

Погода у Києві на тиждень

Перша половина тижня для мешканців столиці буде більш сухою та водночас морозною. Найнижча температура опуститься 14 лютого — до -4°С. Від четверга у Києві почне дощити, а у суботу можливий навіть мокрий сніг. При цьому повітря подекуди прогріється до 10 градусів тепла.

Львів

Погода у Львові на тиждень

На заході спостерігатиметься подібна погодна картина. У понеділок — до -2°С, посеред тижня — потепління до +10°С. Проте посеред із четверга по неділю на Львівщині очікуються не лише сильні опади у вигляді дощу та снігу, а й сильні пориви вітру. Місцями можуть досягати швидкості 32-36 км/год.

Дніпро

Погода в Дніпрі на тиждень

У цьому регіоні буде холодніше, ніж в інших. Принаймні мінусові температури синоптики прогнозують на 14 та 15 лютого — 5 та 3 градуси морозу відповідно. Проте вже із середини тижня повітря прогріється до +9°С. Дощі, початок яких обіцяють у четвер, продовжаться до суботи. У неділю дніпряни мають насолодитися сухою, але хмарною погодою.

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Одеса

Погода в Одесі на тиждень

Жителі Південної Пальміри виграли справжню погодну лотерею. На відміну від інших областей, їм не обіцяють жодного дня з опадами. Температура повітря вдень підніметься до 11-12 градусів, а погода буде періодично хмарною.

Харків

Погода в Харкові на тиждень

Чим далі на північ, тим холодніше. Це справді так, адже понеділок Харків проведе із температурою -10°С. Втім, як і в інших областях, потепління все ж таки настане. З четверга до неділі синоптики прогнозують сильні дощі та навіть зливи, а повітря прогріється до +6°С.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка погода протримається в Україні до кінця лютого.

Також ми писали, яку весну обіцяють українцям метеорологи і коли до країни повернеться справжнє тепло.