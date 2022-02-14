Рус

Україну незабаром накриють дощі: у яких регіонах чекати негоди

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
28
Українцям краще не виходити з дому без парасольки Новина оновлена 14 лютого 2022, 10:19
Українцям краще не виходити з дому без парасольки

Пощастить лише південним областям, де пануватиме майже весняна погода

Нинішній робочий тиждень обіцяє більшості українських регіонів безліч опадів та подекуди сильний вітер. Дощі та зливи охоплять майже всю територію України, за винятком півдня.

Більш конкретно про прогноз погоди на найближчі сім днів розповість "Телеграф", посилаючись на ресурс Weather.com.

Київ

Погода у Києві на тиждень
Погода у Києві на тиждень

Перша половина тижня для мешканців столиці буде більш сухою та водночас морозною. Найнижча температура опуститься 14 лютого — до -4°С. Від четверга у Києві почне дощити, а у суботу можливий навіть мокрий сніг. При цьому повітря подекуди прогріється до 10 градусів тепла.

Львів

Погода у Львові на тиждень
Погода у Львові на тиждень

На заході спостерігатиметься подібна погодна картина. У понеділок — до -2°С, посеред тижня — потепління до +10°С. Проте посеред із четверга по неділю на Львівщині очікуються не лише сильні опади у вигляді дощу та снігу, а й сильні пориви вітру. Місцями можуть досягати швидкості 32-36 км/год.

Дніпро

Погода в Дніпрі на тиждень
Погода в Дніпрі на тиждень

У цьому регіоні буде холодніше, ніж в інших. Принаймні мінусові температури синоптики прогнозують на 14 та 15 лютого — 5 та 3 градуси морозу відповідно. Проте вже із середини тижня повітря прогріється до +9°С. Дощі, початок яких обіцяють у четвер, продовжаться до суботи. У неділю дніпряни мають насолодитися сухою, але хмарною погодою.

Одеса

Погода в Одесі на тиждень
Погода в Одесі на тиждень

Жителі Південної Пальміри виграли справжню погодну лотерею. На відміну від інших областей, їм не обіцяють жодного дня з опадами. Температура повітря вдень підніметься до 11-12 градусів, а погода буде періодично хмарною.

Харків

Погода в Харкові на тиждень
Погода в Харкові на тиждень

Чим далі на північ, тим холодніше. Це справді так, адже понеділок Харків проведе із температурою -10°С. Втім, як і в інших областях, потепління все ж таки настане. З четверга до неділі синоптики прогнозують сильні дощі та навіть зливи, а повітря прогріється до +6°С.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка погода протримається в Україні до кінця лютого.

Також ми писали, яку весну обіцяють українцям метеорологи і коли до країни повернеться справжнє тепло.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз #Опади #Дощ #Прогноз погоди
Пристайко сказав резонансні слова, які схвилювали громадськість
Політика
Український посол зробив несподівану заяву щодо війни та НАТО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пристайко сказав резонансні слова, які схвилювали громадськість
Український посол зробив несподівану заяву щодо війни та НАТО
Дата публікації
Категорія
Ще три імені вписані до Книги пам’яті загиблих за кордоном українців
Удома залишилися діти: на заробітках у Європі померли троє українців (фото)
Дата публікації
Категорія
Захід дуже стурбований тим, що відбувається біля східних кордонів України
США вивозять усіх дипломатів, а Канада евакуює військових: що відбувається довкола України на тлі чуток про вторгнення РФ 16 лютого
Дата публікації
Категорія
Джо Байден та Володимир Зеленський
"Стане потужним сигналом": Зеленський зробив Байдену несподівану пропозицію
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри у Пекіні
Фігурне катання та бобслей: пряма трансляція 10-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні