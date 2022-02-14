Украину скоро накроют дожди: в каких регионах ждать непогоды

Повезет только южным областям, где будет царить почти весенняя погода

Нынешняя рабочая неделя обещает большинству украинских регионов обилие осадков и местами сильный ветер. Дожди и ливни охватят почти всю территорию Украины за исключением юга.

Более конкретно о прогнозе погоды на ближайшие семь дней расскажет "Телеграф", ссылаясь на ресурс Weather.com.

Киев

Погода в Киеве на неделю

Первая половина недели для жителей столицы будет более сухой и одновременно морозной. Ниже всего температура опустится 14 февраля — до -4°С. С четверга в Киеве начнет дождить, а в субботу возможен даже мокрый снег. При этом воздух местами прогреется до 10 градусов тепла.

Львов

Погода во Львове на неделю

На западе будет наблюдаться схожая погодная картина. В понедельник — до -2°С, на неделе — повышение до +10°С. Однако посреди с четверга по воскресенье на Львовщине ожидаются не только обильные осадки в виде дождя и снега, но и сильные порывы ветра. Местами они могут достигать скорости 32-36 км/год.

Днепр

Погода в Днепре на неделю

В этом регионе будет холоднее, чем в остальных. По крайней мере, минусовые температуры синоптики прогнозируют на 14 и 15 февраля — 5 и 3 градуса мороза соответственно. Однако уже со средины недели воздух прогреется до +9°С. Дожди, начало которых обещают в четверг, продлятся до субботы. В воскресенье днепряне должны насладиться сухой, но облачной погодой.

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Одесса

Погода в Одессе на неделю

Жители Южной Пальмиры выиграли настоящую погодную лотерею. В отличие от других областей им не обещают ни дня с осадками. Температура воздуха днем поднимется до 11-12 градусов тепла, а погода будет периодически облачной.

Харьков

Погода в Харькове на неделю

Чем дальше на север, тем холоднее. Это действительно так, ведь понедельник Харьков проведет с температурой -10°С. Впрочем, как и в остальных областях, потепление все же наступит. С четверга по воскресенье синоптики прогнозируют сильные дожди и даже ливни, а воздух прогреется до +6°С.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода продержится в Украине до конца февраля.

Также мы писали, какую весну обещают украинцам метеорологи и как скоро в страну вернется настоящее тепло.