Укр

Украину скоро накроют дожди: в каких регионах ждать непогоды

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Украинцам лучше не выходить из дому без зонта Новость обновлена 14 февраля 2022, 10:19
Украинцам лучше не выходить из дому без зонта

Повезет только южным областям, где будет царить почти весенняя погода

Нынешняя рабочая неделя обещает большинству украинских регионов обилие осадков и местами сильный ветер. Дожди и ливни охватят почти всю территорию Украины за исключением юга.

Более конкретно о прогнозе погоды на ближайшие семь дней расскажет "Телеграф", ссылаясь на ресурс Weather.com.

Киев

Погода в Киеве на неделю
Погода в Киеве на неделю

Первая половина недели для жителей столицы будет более сухой и одновременно морозной. Ниже всего температура опустится 14 февраля — до -4°С. С четверга в Киеве начнет дождить, а в субботу возможен даже мокрый снег. При этом воздух местами прогреется до 10 градусов тепла.

Львов

Погода во Львове на неделю
Погода во Львове на неделю

На западе будет наблюдаться схожая погодная картина. В понедельник — до -2°С, на неделе — повышение до +10°С. Однако посреди с четверга по воскресенье на Львовщине ожидаются не только обильные осадки в виде дождя и снега, но и сильные порывы ветра. Местами они могут достигать скорости 32-36 км/год.

Днепр

Погода в Днепре на неделю
Погода в Днепре на неделю

В этом регионе будет холоднее, чем в остальных. По крайней мере, минусовые температуры синоптики прогнозируют на 14 и 15 февраля — 5 и 3 градуса мороза соответственно. Однако уже со средины недели воздух прогреется до +9°С. Дожди, начало которых обещают в четверг, продлятся до субботы. В воскресенье днепряне должны насладиться сухой, но облачной погодой.

Одесса

Погода в Одессе на неделю
Погода в Одессе на неделю

Жители Южной Пальмиры выиграли настоящую погодную лотерею. В отличие от других областей им не обещают ни дня с осадками. Температура воздуха днем поднимется до 11-12 градусов тепла, а погода будет периодически облачной.

Харьков

Погода в Харькове на неделю
Погода в Харькове на неделю

Чем дальше на север, тем холоднее. Это действительно так, ведь понедельник Харьков проведет с температурой -10°С. Впрочем, как и в остальных областях, потепление все же наступит. С четверга по воскресенье синоптики прогнозируют сильные дожди и даже ливни, а воздух прогреется до +6°С.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода продержится в Украине до конца февраля.

Также мы писали, какую весну обещают украинцам метеорологи и как скоро в страну вернется настоящее тепло.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз #Осадки #Дождь #Прогноз погоды
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