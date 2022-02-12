Справжньої весни доведеться почекати: яким буде початок березня в Україні

Зима навесні, якої погоди варто очікувати від березня, чи пора вже ховати зимові речі

Україна останнім часом відчула всі принади тепла, люди вже всюди чекають весни та сонячної погоди, але зима не поспішає покидати нас.

Володимир Деркач, народний синоптик із Волині, прогнозує, що початок весни буде більше схожим на зиму. Раніше фахівець поділився своїм прогнозом на наступний місяць ексклюзивно для "Телеграфа".

Вночі стовпчики термометрів ще можуть показувати мінусову температуру. Перше тепло українці можуть відчути у середині першої декади місяця, але на цей період прогнозується вітряна погода. Синоптик попереджає, що температура в цей час буде дуже нестабільною, вона то підніматиметься, то стрімко падатиме.

Друга декада березня також не зможе похвалитися стабільністю — температурні гойдалки продовжуватимуться, температура повітря коливатиметься від нічних мінусів до денних плюсів. Очікується, що в цей період холоди вдень триватимуться лише 2-3 дні. Деркач запевняє, що опади будуть помірними.

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