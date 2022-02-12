Рус

Справжньої весни доведеться почекати: яким буде початок березня в Україні

Автор
Анастасія Мірошник
Дата публікації
Читать на русском
Автор
70
Зима затримається в Україні
Зима затримається в Україні

Зима навесні, якої погоди варто очікувати від березня, чи пора вже ховати зимові речі

Україна останнім часом відчула всі принади тепла, люди вже всюди чекають весни та сонячної погоди, але зима не поспішає покидати нас.

Володимир Деркач, народний синоптик із Волині, прогнозує, що початок весни буде більше схожим на зиму. Раніше фахівець поділився своїм прогнозом на наступний місяць ексклюзивно для "Телеграфа".

Вночі стовпчики термометрів ще можуть показувати мінусову температуру. Перше тепло українці можуть відчути у середині першої декади місяця, але на цей період прогнозується вітряна погода. Синоптик попереджає, що температура в цей час буде дуже нестабільною, вона то підніматиметься, то стрімко падатиме.

Друга декада березня також не зможе похвалитися стабільністю — температурні гойдалки продовжуватимуться, температура повітря коливатиметься від нічних мінусів до денних плюсів. Очікується, що в цей період холоди вдень триватимуться лише 2-3 дні. Деркач запевняє, що опади будуть помірними.

Також "Телеграф" передавав про те, яким буде кінець лютого.

Теги:
#Погода #Березень #Прогноз погоди #Синоптик
Російський чорноморський флот розпочав навчання в Чорному морі
Політика
Десятки кораблів РФ вийшли для відпрацювання ракетних та бомбових ударів біля берегів Криму (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російський чорноморський флот розпочав навчання в Чорному морі
Десятки кораблів РФ вийшли для відпрацювання ракетних та бомбових ударів біля берегів Криму (відео)
Дата публікації
Категорія
Роман Костенко був на передовій військових дій на Донбасі, а тепер входить до комітету Ради з питань нацбезпеки
У РФ знають, яка кількість жертв здатна посадити нас за стіл переговорів, - нардеп Роман Костенко
Дата публікації
Категорія
Кому можна не використовувати касові апарати
Деяким ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: про кого мова
Дата публікації
Категорія
Російська військова техніка
На Заході заплуталися у датах можливого вторгнення Росії в Україну
Дата публікації
Категорія
Лижниця на Олімпіаді у Пекіні
Біатлон та лижна естафета: пряма трансляція 8-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні