12-летнего Диму на ночь запирали в комнате без окон — мать решила отказаться от сына ради новой семьи

С родными или в госучреждении предстоит жить мальчику в дальнейшем — пока неизвестно

История с 12-летним мальчиком из Ровенской области, который полгода проживал в маленькой комнате без окон, дверь которой родственники на ночь запирали крючком из гвоздей, наделала немало шума, но на сегодняшний день завершилась более-менее благополучно. В настоящее время паренек находится в Областном центре социально-психологической реабилитации детей под присмотром специалистов, дальнейшую его судьбу предстоит определить социальной службе.

Дима дома оказался в заточении

Предыстория такова: 7 февраля офицеру Смызской общины Дубенского района позвонила местная жительница, сын которой привел домой приятеля из соседнего села – в вечернее время мальчуган категорически отказывался возвращаться домой, потому что там его обижала мама. "Он ходил во дворе, мокрый, холодный, мы привели его в дом. Я прибежала к нему, спрашиваю: "Дима, что произошло?". Отвечает: "Я убежал из дома, потому что меня избила мама". Просто говорил, что его оскорбляют, бьют. Что мама его палкой била. У него синяк возле глаза был", – рассказала тележурналистам Леся Фомчук.

О мальчике в полицию сообщила Леся Фомчук

Сотрудники ювенальной превенции, полицейский офицер общины и начальник службы по делам детей сразу же выехали на выяснение ситуации. Затем вместе с испуганным подростком отправились к нему домой в село Николаевка. И там узнали, что его мама живет со вторым мужем, их совместной 5-летней дочкой, а также свекровью. Паренек показал небольшую комнату, куда его поселили еще с сентября.

В крохотной комнатке - минимум мебели и нет окна

Это так называемая "кочегарка", где есть печь с дровами, кровать, письменный стол и стул, но нет окна: здесь он кушает, на ночь ставят ведро для отправления нужд.

Есть печка, дрова и ведро для "ночных нужд"

Когда родителей нет дома, то чтобы ребенок не сбежал, дверь снаружи запирали парой согнутых гвоздей.

Двумя гвоздями фиксировали дверь котельной с мальчиком

А все потому, что мальчик, по словам сводной бабушки Лидии Билык, часто безобразничает. Например, может сломать дверную ручку, заблокировать телевизор, не хочет учить уроки, не слушается старших и убегает в лес. "Восемь часов вечера, дверь закрыли на ключ, он взял ключ, открыл дверь и пошел в лес. Я еще такого ребенка не видела. Он ни в чем не нуждается, ни в чем", – убеждает пожилая женщина. Вспоминает, что когда была заперта дверь, Дмитрий выбирался из дома через окно, при этом повредил подоконник. Бабушка также переживает, что мальчик обижает сестру, у нее даже шрам на лице остался, после того, как он ее ударил. Бабушка уверяет, что в комнате без окна он проживал не постоянно, его там закрывают на несколько часов ради его же безопасности.

Мальчик проказничает, по словам бабушки Лидии Билык

Возможно, таким образом проявлялась ревность Димы к младшей сестре или сказывался бунтарский подростковый возраст?

Неравнодушные граждане так комментируют случившееся: "От хороших родителей ребенок убегать не будет, изверги", "Для настоящей мамы не должно быть деления детей", "Мужья могут меняться – дети остаются", "Ребенок просто никому не нужен", "Может ребенку не хватает любви, потому он так себя ведет… Тут надо работать психологам со всей семьей", "Даже если сильно устал на работе, можно присесть рядом, просто обнять ребенка и он будет очень рад. Нужно показать, что он тебе нужен, и он будет благодарен".

Ребенку дома не хватает любви

Как пояснили "Телеграфу" в ювенальной полиции Дубно, семья считается благополучной, условия проживания нормальные, мать и отчим имеют работу. "Мама жалуется, что сын ведет себя немного неадекватно, но медицинских подтверждений каких-либо психических расстройств у мальчика нет. Запирали его в той комнате в качестве меры наказания, но не круглосуточно же. Он ходил в школу, неплохо учился, общался с детьми. Кстати, с отчимом у ребенка хорошие отношения".

Впрочем, семья стоит на учете соцслужб, потому что еще в 2020-м мальчик пожаловался, что его дома обижают. В лицее пгт Смыга заметили на лице мальчика царапины от ногтей. Учителям он объяснил, что его избила мама за то, что принес из школы с уроков труда фанеру и повредил дома напольное покрытие. Однако этот факт не подтвердился. Родственники же утверждают, что он мальчик очень эмоциональный, если его что-то не устраивает, то он выбегает из дома, может биться головой о стену и царапать себя сам.

В обиду Диму не дадут

Более всего сотрудников соцслужбы удивило, что мама Димы сама попросила, чтобы у нее забрали ребенка, потому что не желает его больше воспитывать. На основании ее заявления подростка поместили в Областной центр социально-психологической реабилитации детей, который находится в Александрии, а на мать составили админпротокол за домашнее насилие. Женщине дали 3 месяца, чтобы она изменила отношение к сыну и могла его вернуть домой. Отказ от него мама не писала, лишать родительских прав ее не будут. Навещала Диму в Центре его тетя, она даже выразила желание приютить племянника.

Тем временем соцработники нашли родного отца мальчика и рассматривают такой вариант, что мужчина заберет сына к себе. "Вчера нам сообщили, что отца нашли, он проживает на территории Ровенской области, имеет вторую семью — с ним общались работники ювенальной полиции. Его жена сообщила, что они посетят ребенка в реабилитационном центре", – рассказала "Телеграфу" начальник отдела социальных вопросов Смыгского сельсовета Наталья Сапига.

Подобные ситуации, когда старшему ребенку в новой семье родителя не хватает внимания и любви, часто заканчиваются трагически. Не знающие, чем занять себя, подростки пробуют опасные развлечения и погибают или оказываются в компаниях взрослых с криминальными наклонностями, как случилось с Максимом Самофаловым из Запорожской области, которого убили рецидивисты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Харькове вышла из дома и не вернулась 11-летняя девочка.