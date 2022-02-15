12-річного Діму на ніч замикали в кімнаті без вікон — мати вирішила відмовитися від сина заради нової родини

З рідними чи в держустанові належить жити хлопчику надалі — поки що невідомо

Історія з 12-річним хлопчиком із Рівненської області, який півроку проживав у маленькій кімнаті без вікон, двері якої родичі на ніч зачиняли гачком із цвяхів, наробила чимало галасу, але на сьогоднішній день завершилася більш-менш благополучно. В даний час хлопчина знаходиться в Обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей під наглядом фахівців, подальшу його долю належить визначити соціальній службі.

Діма будинку опинився в ув’язненні

Передісторія така: 7 лютого офіцеру Смизької громади Дубенського району зателефонувала місцева мешканка, син якої привів додому приятеля із сусіднього села – у вечірній час хлопчик категорично відмовлявся повертатися додому, бо там його ображала мама. "Він ходив у дворі, мокрий, холодний, ми привели його в будинок. Я прибігла до нього, питаю: "Діма, що сталося?". Відповідає: "Я втік з дому, бо мене побила мама". Просто казав, що його ображають, б’ють. Що мама його палицею била. У нього синець біля ока був", – розповіла тележурналістам Леся Фомчук.

Про хлопчика в поліцію повідомила Леся Фомчук

Співробітники ювенальної превенції, поліцейський офіцер громади та начальник служби у справах дітей одразу ж виїхали на з’ясування ситуації. Потім разом зі зляканим підлітком вирушили до нього додому до села Миколаївка. І там дізналися, що його мама живе з другим чоловіком, їхньою спільною 5-річною донькою, а також свекрухою. Хлопець показав невелику кімнату, куди його поселили ще з вересня.

У крихітній кімнатці — мінімум меблів і немає вікна

Це так звана "кочегарка", де є піч із дровами, ліжко, письмовий стіл та стілець, але немає вікна: тут він їсть, на ніч ставлять відро для відправлення потреб.

Є грубка, дрова та відро для "нічних потреб"

Коли батьків немає вдома, то щоб дитина не втекла, двері зовні зачиняли парою зігнутих цвяхів.

Двома цвяхами фіксували двері котельні з хлопчиком

А все тому, що хлопчик, за словами зведеної бабусі Лідії Білик, часто бешкетує. Наприклад, може зламати дверну ручку, заблокувати телевізор, не хоче вивчати уроки, не слухається старших і тікає до лісу. "Вісім годин вечора, двері зачинили на ключ, він взяв ключ, відкрив двері та пішов у ліс. Я ще таку дитину не бачила. Він нічого не потребує, нічого", – переконує жінка похилого віку. Згадує, що коли були замкнені двері, Дмитро вибирався з дому через вікно, при цьому пошкодив підвіконня. Бабуся також переживає, що хлопчик ображає сестру, у неї навіть шрам на обличчі залишився після того, як він її вдарив. Жінка запевняє, що в кімнаті без вікна він проживав не завжди, його там закривають на кілька годин заради його безпеки.

Хлопчик бешкетує, за словами бабусі Лідії Білик

Можливо, таким чином виявлялися ревнощі Діми до молодшої сестри чи позначався бунтарський підлітковий вік?

Небайдужі громадяни так коментують те, що сталося: "Від хороших батьків дитина тікати не буде, нелюди", "Для справжньої мами не повинно бути поділу дітей", "Чоловіки можуть змінюватися – діти залишаються", "Дитина просто нікому не потрібна", "Може дитині не вистачає кохання, тому він так поводиться… Тут треба працювати психологам з усією родиною", "Навіть якщо сильно втомився на роботі, можна сісти поруч, просто обійняти дитину і вона буде дуже щаслива. Потрібно показати, що вона тобі потрібна, і вона буде вдячною".

Дитині вдома не вистачає кохання

Як пояснили "Телеграфу" в ювенальній поліції Дубно, сім’я вважається благополучною, умови проживання нормальні, мати та вітчим мають роботу. "Мама скаржиться, що син поводиться трохи неадекватно, але медичних підтверджень якихось психічних розладів у хлопчика немає. Замикали його в тій кімнаті як міру покарання, але ж не цілодобово. Він ходив до школи, непогано вчився, спілкувався з дітьми. До речі, з вітчимом у дитини добрі стосунки".

Втім, сім’я стоїть на обліку соцслужб, бо ще 2020-го хлопчик поскаржився, що його вдома кривдять. В ліцеї смт Смига помітили на обличчі хлопчика подряпини від нігтів. Вчителям він пояснив, що його побила мама за те, що приніс зі школи з уроків праці фанеру та пошкодив удома підлогове покриття. Однак, цей факт не підтвердився. Родичі ж стверджують, що він хлопчик дуже емоційний, якщо його щось не влаштовує, він вибігає з дому, може битися головою об стіну і дряпати себе сам.

В образу Діму не дадуть

Найбільше співробітників соцслужби здивувало, що мама Діми сама попросила, щоб у неї забрали дитину, бо не бажає її більше виховувати. На підставі її заяви підлітка помістили до Обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, а на матір склали адмінпротокол за домашнє насильство. Жінці дали 3 місяці, щоб вона змінила ставлення до сина та могла його повернути додому. Відмову від нього мама не писала, тому позбавляти батьківських прав її не будуть. Відвідувала Діму в Центрі його тітка, вона навіть виявила бажання дати притулок племіннику.

Тим часом соцпрацівники знайшли рідного батька хлопчика і розглядають такий варіант, що чоловік забере сина до себе. "Вчора нам повідомили, що батька знайшли, він проживає на території Рівненської області, має другу сім’ю — з ним спілкувалися працівники ювенальної поліції. Його дружина повідомила, що вони відвідають дитину в реабілітаційному центрі", — розповіла начальник відділу соціальних питань Смизької сільради Наталія Сапіга.

Подібні ситуації, коли старшій дитині у новій сім’ї батьків не вистачає уваги та любові, часто закінчуються трагічно. Підлітки, які не знають, чим зайняти себе, пробують небезпечні розваги та гинуть або опиняються в компаніях дорослих з кримінальними нахилами, як сталося з Максимом Самофаловим із Запорізької області, якого вбили рецидивісти.

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