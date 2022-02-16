Скрыться не удалось: на Закарпатье поймали двух беглых заключенных (фото)

По тревоге работали все полицейские региона

В среду, 16 февраля, на территории Закарпатской области правоохранители занимались розыском двух мужчин, которым ночью удалось сбежать из СИЗО. Менее чем за сутки преступников вернули за решетку.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья.

Известно, что у 29-летних Анатолия Спирова и Владислава Танчинца получилось скрыться благодаря нападению на конвоира и дежурного. Один из полицейских получил настолько серьезные травмы, что до сих пор находится под присмотром врачей в больнице.

Где именно удалось задержать преступников-беглецов, не сообщается. Однако операция правоохранительных органов продлилась меньше суток.

Момент задержания беглых преступников

Известно, что по всему региону была объявлена тревога, так что к операции по отслеживанию злоумышленников были привлечены все полицейские Закарпатья.

Один из сбежавших подозревался в сбыте наркотиков, второй — в причастности к разбойному нападению. Теперь же каждому из них вменят еще и нападение на полицейского при исполнении, а также побег из-под стражи.

Спецоперация продлилась меньше суток

Дополнительно сообщается, что к делу будут подключены сотрудники Государственного бюро расследований. Они будут должны оценить действия правоохранителей в ночь побега заключенных.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове уже несколько дней разыскивают 44-летнего Владимира Педуна, который своевольно покинул больницу после госпитализации. Мужчина покинул медзаведение по собственному желанию, но дома так и не появился. У Педуна есть несколько характерных примет, что могут помочь в его опознании.