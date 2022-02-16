Сховатися не вдалося: на Закарпатті впіймали двох в’язнів-утікачів (фото)

По тривозі працювали всі поліцейські регіону

У середу, 16 лютого, на території Закарпатської області правоохоронці займалися розшуком двох чоловіків, яким вночі вдалося втекти із СІЗО. Менш ніж за добу злочинців повернули за ґрати.

Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття.

Відомо, що у 29-річних Анатолія Спірова та Владислава Танчинця вдалося втекти завдяки нападу на конвоїра та чергового. Один із поліцейських отримав настільки серйозні травми, що й досі перебуває під наглядом лікарів у лікарні.

Де саме вдалося затримати злочинців-втікачів, не повідомляється. Проте операція правоохоронних органів тривала менше доби.

Момент затримання злочинців-утікачів

Відомо, що по всьому регіону було оголошено тривогу, тож до операції з відстеження зловмисників було залучено всіх поліцейських Закарпаття.

Один із втікачів підозрювався у збуті наркотиків, другий — у причетності до розбійного нападу. Тепер же кожного із них звинувачують ще й у нападі на поліцейського при виконанні, а також втечі з-під варти.

Спецоперація тривала менше доби

Додатково повідомляється, що до справи доєднаються і співробітники Державного бюро розслідувань. Вони оцінюватимуть дії правоохоронців у ніч втечі ув’язнених.

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