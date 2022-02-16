Рус

Сховатися не вдалося: на Закарпатті впіймали двох в’язнів-утікачів (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
76
Далеко втекти у зловмисників не вийшло Новина оновлена 16 лютого 2022, 21:45
Далеко втекти у зловмисників не вийшло

По тривозі працювали всі поліцейські регіону

У середу, 16 лютого, на території Закарпатської області правоохоронці займалися розшуком двох чоловіків, яким вночі вдалося втекти із СІЗО. Менш ніж за добу злочинців повернули за ґрати.

Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття.

Відомо, що у 29-річних Анатолія Спірова та Владислава Танчинця вдалося втекти завдяки нападу на конвоїра та чергового. Один із поліцейських отримав настільки серйозні травми, що й досі перебуває під наглядом лікарів у лікарні.

Де саме вдалося затримати злочинців-втікачів, не повідомляється. Проте операція правоохоронних органів тривала менше доби.

Момент затримання злочинців-утікачів
Момент затримання злочинців-утікачів

Відомо, що по всьому регіону було оголошено тривогу, тож до операції з відстеження зловмисників було залучено всіх поліцейських Закарпаття.

Один із втікачів підозрювався у збуті наркотиків, другий — у причетності до розбійного нападу. Тепер же кожного із них звинувачують ще й у нападі на поліцейського при виконанні, а також втечі з-під варти.

Спецоперація тривала менше доби
Спецоперація тривала менше доби

Додатково повідомляється, що до справи доєднаються і співробітники Державного бюро розслідувань. Вони оцінюватимуть дії правоохоронців у ніч втечі ув’язнених.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Харкові вже кілька днів розшукують 44-річного Володимира Педуна, який самовільно залишив лікарню після госпіталізації. Чоловік залишив медзаклад за власним бажанням, але вдома так і не з’явився. У Педуна є кілька характерних прикмет, які можуть допомогти його впізнати.

Теги:
#Поліція #Ув'язнені #Закарпатті #Пагін
Україна готує відповідь щодо постанови Держдуми РФ
Україна
Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": в Україні готують крок у відповідь
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна готує відповідь щодо постанови Держдуми РФ
Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": в Україні готують крок у відповідь
Дата публікації
Категорія
Денис Шмигаль може незабаром залишити посаду прем’єра
Шмигалю шукають заміну: вже є дві кандидатури
Дата публікації
Категорія
Президент не вважає, що треба приховувати правду
"Радіти рано": Зеленський розповів про відведення військ Росії від кордонів України
Дата публікації
Категорія
На миколаївському трампліні Абраменко робив перші стрибки
Кузня олімпійців перетворилася на смітник: на якому трампліні тренувався Абраменко (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Зеленський підтримав рішення РНБО
Зеленський окреслив головні загрози для України: підписано стратегію нацбезпеки