Укр

Мороз еще вернется в Украину: синоптики назвали даты

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В украинские регионы вернется мороз Новость обновлена 18 февраля 2022, 12:41
В украинские регионы вернется мороз

На следующей неделе погода частично изменится

В Украине продолжается аномально теплый февраль, однако, по прогнозам синоптиков, морозная погода еще вернется в украинские регионы и ждать осталось совсем недолго. Уже с середины следующей недели показатели термометров опустятся на минусовые отметки.

"Телеграф" решил разобраться, когда же жителям страны следует ожидать "минусовых" погодных условий.

Как сообщает портал weather.com, уже на следующей неделе, начиная с 22 числа, температура воздуха поползет вниз, однако только в ночные часы.

Так, в столице страны похолодает в среду, 23 февраля: ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса, а на следующий день, 24 февраля, до -2. В светлое время суток температура воздуха будет удерживаться на +4…+5 градусах. Осадков не предполагается.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

В Харькове температурные столбики поползут вниз 23 февраля. В ночные часы ожидается от -1 до -2 градусов, днем теплее – до +6. В среду возможны осадки в виде дождя, четверг — сухо.

Погода в Харове
Погода в Харове

В Одессе холоднее станет в четверг, 24 февраля, и всего-навсего на один день. Температура воздуха ночью опустится до 1 градуса с отметкой "-". Днем – до +7. Погода будет облачной, но без осадков.

Погода в Одессе
Погода в Одессе

В Днепре морозно будет в четверг и пятницу, 24 и 25 февраля соответственно. В дневные часы сухо и тепло – до +7.

Погода в Днепре
Погода в Днепре

В городе Льва морозную погоду жителя почувствуют раньше — во вторник, 22 февраля. Осадков в этот день ожидать не стоит. В светлое время суток температурные столбики поднимутся до +6.

Погода во Львове
Погода во Львове

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский синоптик Игорь Кибальчич предупреждал о частичном ухудшении погодных условий и подчеркивал, что прощаться с зимой еще рано.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз #Синоптики
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