Мороз ще повернеться до України: синоптики назвали дати
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На наступному тижні погода частково зміниться
В Україні триває аномально теплий лютий, проте, згідно із прогнозами синоптиків, морозна погода ще повернеться в українські регіони і чекати залишилося зовсім недовго. Вже з середини наступного тижня показники термометрів опустяться на мінусові позначки.
"Телеграф" вирішив розібратися, коли ж жителям країни варто очікувати на "мінусові" погодні умови.
Як інформує портал weather.com, вже на наступному тижні, починаючи з 22 числа, температура повітря поповзе донизу, проте лише у нічні години.
Так, у столиці країни похолодає у середу, 23 лютого: уночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градусу, а наступного дня, 24 лютого, до -2. У світлу пору доби температура повітря утримуватиметься на +4…+5 градусах. Опадів не передбачається.
У Харкові температурні стовпчики також поповзуть униз 23 лютого. У нічні години очікується від -1 до -2 градусів, вдень тепліше — до +6. У середу ймовірні опади у вигляді дощу, четвер — сухо.
В Одесі холодніше стане у четвер, 24 лютого, і всього лише на один день. Температура повітря вночі опуститься до 1 градусу с позначкою "-". Вдень — до +7. Погода буде хмарною, проте без опадів.
У Дніпрі морозно буде у четвер та у п'ятницю, 24 та 25 лютого відповідно. У денні години сухо і тепло — до +7.
У місті Лева морозну погоду жителя відчують трохи раніше — у вівторок, 22 лютого. Опадів у цей день очікувати не варто. У світлу пору доби температурні стовпчики піднімуться до +6.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що український синоптик Ігор Кибальчич попереджав про часткове погіршення погодних умов і наголошував на тому, що прощатися з зимою ще зарано.
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