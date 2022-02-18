Глава Закарпатской ОГА попал в скандал из-за заявлений о России: в Кабмине уже отреагировали (видео)

Сам чиновник уже заявил, что его слова вырвали из контекста.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита заявил, что украинцы и жители России якобы являются "братьями", что уже получило реакцию Кабмина.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Как сообщается, соответствующее заявление Микита сделал 16 февраля во время заседания областного совета.

"Хоть там проживают и наши братья, это наши братья, действительно. Но руководство России на самом деле является недружественным", — сказал он.

Во время заседания Верховной Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что слова главы ОГА будут проверены, а также что будут приняты соответствующие меры, в случае, если на то будут юридические основания.

Сам Микита не оставил случай без внимания и заявил, что его слова были вырваны с контекста.

"На территории РФ проживает 10-миллионная украинская община, которая находится под постоянным информационным давлением страны-агрессора", — написал он в своем Фейсбук.

Он выразил мнение, что для этих людей должна звучать риторика объединения, поскольку они являются частью украинского народа.

Как сообщалось ранее, в Одессе депутат от партии Шария Илья Фрейман демонстративно убрал со столов украинские флаги, что вызвало возмущение у пользователей сети.