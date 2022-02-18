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Голова Закарпатської ОДА потрапив у скандал через заяви про Росію: у Кабміні вже відреагували (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Віктор Микита
Віктор Микита

Сам чиновник уже заявив, що його слова вирвали із контексту.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита заявив, що українці та жителі Росії нібито є "братами", що вже отримало реакцію Кабміну.

Про це пише Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, відповідну заяву Микита зробив 16 лютого під час засідання обласної ради.

"Хоч там проживають і наші брати, це наші брати, справді. Але керівництво Росії насправді є недружнім", — сказав він.

Під час засідання Верховної Ради прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що слова голови ОДА будуть перевірені, а також що будуть вжиті відповідні заходи, якщо на те будуть юридичні підстави.

Сам Микита не залишив випадок поза увагою та заявив, що його слова були вирвані з контексту.

"На території РФ проживає 10-мільйонна українська громада, яка перебуває під постійним інформаційним тиском країни-агресора", — написав він у своєму Фейсбуку.

Він висловив думку, що для цих людей має звучати риторика об’єднання, оскільки вони є частиною українського народу.

Як повідомлялося раніше, в Одесі депутат від партії Шарія Ілля Фрейман демонстративно прибрав зі столів українські прапори, що викликало обурення у користувачів мережі.

Теги:
#Україна #Росія #Закарпатська область
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