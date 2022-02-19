В Украине ожидаются сильные дожди: кому не повезет больше всего

Синоптики предупреждают об обильных дождях в отдельных регионах страны

До конца февраля погода в Украине будет крайне переменчивой. Синоптики прогнозируют сильный ветер, возвращение ночных морозов и сильные дожди, кое-где со снегом. Кроме того, уже завтра, 20 февраля, геомагнитная обстановка в стране тоже будет нестабильной, ожидаются и незначительные магнитные бури.

Как сообщает украинский гидрометцентр, в воскресенье, 20 февраля, почти на всей территории страны ожидается солнечная погода. Небольшие осадки возможны только в Ужгороде и в Одессе. Температура воздуха днем будет удерживаться на плюсовых отметках, а вот ночью упадет до 0…-2 градусов на западе и севере. В остальных областях — плюс.

Погода 20 февраля

Уже в понедельник, 21 февраля, дожди накроют все западные районы Украины. На остальных территориях сухо и солнечно. Температурные столбики днем будут показывать от 6 до 11 градусов тепла. В ночные часы – -1…+3 градуса.

Погода 21 февраля

Во вторник, 22 февраля, дождливый циклон распространится вглубь страны. Осадки следует ожидать жителям центральных областей, севера, востока и юга, а вот на западе — сухо. Температура воздуха в этот день будет удерживаться на отметках от +7 до +11 градусов. прохладнее только на западе и востоке – +4…+9 градусов. В темное время суток на севере и юге до +5 градусов, в других уголках страны — +2…-1 градус.

Погода 22 февраля

В среду, 23 февраля, дожди ожидаются на востоке страны, а вот мощный дождь с мокрым снегом предполагается в западных областях. Температура воздуха там ночью будет колебаться от 0 до -2 градусов, днем не будет подниматься выше 5 со знаком "+". На севере и в центре страны днем показатели термометров будут держаться на 2…5 градусах тепла, на востоке и юге — до +9. Ночью температура воздуха ниже нуля падать не будет.

Погода 23 февраля

В четверг, 24 февраля, сильные дожди ожидаются на севере и северо-западе страны. Кроме того, синоптики пророчат и мокрый снег. Температура воздуха днем – +2…+4 градуса. В восточных регионах до +9 градусов в дневные часы и от 0 до +5 в ночные. В других уголках Украины — до 7 градусов с отметкой "+".

Погода 24 февраля

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