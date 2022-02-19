В Україні очікуються сильні дощі: кому не пощастить найбільше

Синоптики попереджають про рясні дощі в окремих регіонах країни

До кінця лютого погода в Україні буде вкрай перемінливою. Синоптики прогнозують сильний вітер, повернення нічних морозів та рясні дощі, подекуди зі снігом. Окрім того, вже завтра, 20 лютого, геомагнітна обстановка в країні також буде нестабільною, очікуються й незначні магнітні бурі.

Як повідомляє український гідрометцентр, у неділю, 20 лютого, майже по всій території країни очікується сонячна погода. Незначні опади ймовірні лише в Ужгороді та в Одесі. Температура повітря вдень утримуватиметься на плюсових позначках, а от вночі впаде до 0…-2 градусів на заході та півночі. В решті областей — плюс.

Погода 20 лютого

Вже у понеділок, 21 лютого дощі накриють усі західні райони України. На решті територій — сухо та сонячно. Температурні стовпчики вдень показуватимуть від 6 до 11 градусів тепла. В нічні години — -1…+3 градуси.

Погода 21 лютого

У вівторок, 22 лютого, дощовий циклон пошириться вглиб країни. На опади варто очікувати жителям центральних областей, півночі, сходу та півдня, а от на заході — сухо. Температура повітря в цей день переважно утримуватиметься на позначках від +7 до +11 градусів. прохолодніше лише на заході та сході — +4…+9 градусів. В темну пору доби на півночі та півдні до +5 градусів, в інших куточках країни — +2…-1 градус.

Погода 22 лютого

У середу, 23 лютого, дощитиме на сході країни, а от потужний дощ із мокрим снігом передбачається у західних областях. Температура повітря там вночі коливатиметься від 0 до -2 градусів, вдень — не підійматиметься вище 5 зі знаком "+". На півночі та в центрі країни вдень показники термометрів триматимуться на 2…5 градусах тепла, на сході та півдні — до +9. Вночі температура повітря нижче нуля не падатиме.

Погода 23 лютого

У четвер, 24 лютого, сильні дощі очікуються на півночі та північному заході країни. Окрім того, синоптики пророкують й мокрий сніг. Температура повітря вдень — +2…+4 градуси. У східних регіонах до +9 градусів в денні години, і від 0 до +5 в нічні. В інших куточках України — до 7 градусів із позначкою "+".

Погода 24 лютого

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